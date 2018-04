Exministra Molina descarta que aumento de VIH en el país sea por culpa de migrantes

El ministro de Salud, Emilio Santelices, presentó este miércoles los lineamientos generales de un plan para enfrentar la importante alza en los casos de contagio de VIH.

En entrevista con Podr√≠a Ser Peor, la exministra de Salud y actual decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, Helia Molina, explic√≥ que “lo que pasa en Chile es un tema bastante preocupante, a pesar de que se han tomado muchas medidas e independiente de migraciones, hemos tenido un alza real muy importante“.

En ese contexto, agreg√≥ que dicha alza se inici√≥ hace “diez u once a√Īos y ahora es mucho m√°s notorio”, sin embargo, la exministra de Salud aclar√≥ que se debe mantener la calma debido a que se tratar√≠a de “una epidemia bastante concentrada en un grupo bien espec√≠fico“.

Adem√°s, mencion√≥ que “hemos tenido mejoras porque estamos pronto a eliminar el traspaso vertical, la madre al ni√Īo de VIH, eso por la medida preventiva del uso de leches especiales que se han comprado para que no den de mamar las mujeres que est√°n con VIH positivo (…) El 96% de los pacientes que son portadores est√°n con tratamiento“.

Molina indic√≥ que durante su paso por el ministerio pregunt√≥ a los expertos en el tema “que a m√≠ me parec√≠a que las cifras se estaban escapando y me respondieron que se hab√≠an aumentado las pesquisas y dec√≠an que a lo mejor los migrantes y todo eso. Los migrantes aportan a este aumento pero no m√°s del 8%, por lo tanto esto no es un aumento de los migrantes y eso hay que decirlo“.

Escucha la entrevista completa aquí: