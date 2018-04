Recolectores de basura de Santiago suspenden servicio: denuncian no pago de horas extras

Recolectores de basura de la comuna de Santiago suspendieron el servicio durante la noche de este mi√©rcoles, esto debido a lo que se√Īalan como el no pago de horas extras por parte de la municipalidad de la comuna.

Debido a lo anterior, el turno nocturno -que partía a las 20:00 horas- no arrancó sus funciones, mientras que mantuvieron una reunión con un administrador de la casa consistorial, sin llegar (al cierre de esta nota) a un acuerdo.

√ďscar Armijo, presidente de la Asociaci√≥n de Funcionarios Municipales de Santiago, entreg√≥ antecedentes de lo ocurrido, apuntando que “el problema radica netamente porque los funcionarios trabajan y no se les paga las horas trabajadas”, agregando que “el alcalde ha dicho hora trabajada, hora pagada”.

Siguiendo en esa l√≠nea, Armijo sostuvo que los trabajadores desempe√Īan horas extraordinarias los s√°bados y domingos, acotando que “tenemos un problema que se acarrea como hace cuatro meses, ya que cada vez que se informan las horas extraordinarias se rebajan y no sabemos porqu√©, ya que deber√≠an pagarse”.

Respecto a las posibles responsabilidades sobre lo ocurrido, √ďscar expres√≥ que “no es tanto un problema del alcalde (Felipe Alessandri), yo creo que es un problema de la Administraci√≥n Municipal. Creo que ya es el cuarto mes que pasa lo mismo”.

Por su parte, el dirigente Mauricio Pepe, fue enf√°tico al indicar que “al no funcionar los camiones, no hay barrido ni recolecci√≥n nocturna. Eso se va a notar ma√Īana a primera hora, ya que todos los negocios en el casco hist√≥rico sacan la basura a las 21:00 horas y eso no ser√° recogido”, sentenci√≥.