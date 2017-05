Senado inicia sesiones especiales para evitar construcción de nuevos "guetos verticales"

Hoy la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado comenzará con las sesiones especiales para abordar la polémica suscitada a raíz de la construcción de los llamados “guetos verticales” en Estación Central.

Se trata de los conjuntos habitacionales que pueden llegar a tener cientos de departamentos y que no han sido regulados adecuadamente por parte de los municipios debido a que, por lo menos, un tercio de las comunas del país no cuentan con un plan regulador y, si es que lo tienen, éste no se han actualizado.

El parlamentario de la UDI y miembro de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Iván Moreira, explicó que decidieron citar a los intervinientes para que expongan y así se realicen modificaciones a la ley de construcciones.

En tanto el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y actual alcalde de La Granja, Felipe Delpín, explicó que hoy expondrán en el Congreso sus posturas, principalmente porque se necesita una solución para este tipo de construcciones, ya que incluso a veces ni siquiera se les pide el estudio de impacto ambiental, sobre todo cuando las comunas carecen de un plan regulador.

La polémica se inició tras una denuncia que hizo el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y que puso en alerta a las autoridades por los enormes edificios que hay en Estación Central.

La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, se refirió a la situación y explicó que el Gobierno incluso presentó una iniciativa que busca la participación de la ciudadanía en la creación de los instrumentos de planificación.

La Comisión de Vivienda y Urbanismo será la encargada de analizar el tema relativo a la edificación en altura y la planificación a través de dos sesiones especiales, donde analizarán cómo se regularán las futuras construcciones.