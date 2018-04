Estudiantes de Biología Marina de la UACH piden desvinculación de docente por caso de abuso

Estudiantes de la carrera de Biología Marina de la Universidad Austral de Chile, piden la desvinculación del académico de cual se acreditó acoso sexual grave a funcionaria de la Facultad de Ciencias.

Temen que puedan ocurrir los mismos hechos en la unidad a la que fue trasladado.

Los estudiantes calificaron como una falta de respeto que la casa de estudios no informara lo ocurrido en este caso. Se√Īalaron que finalmente tomaron conocimiento de esta decisi√≥n a trav√©s de la prensa.

En ese sentido, Manuela Flores, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Biolog√≠a Marina de la UACH, dijo que temen que el investigador pueda hacer lo mismo en un lugar donde hay tesistas y donde muchas veces no hay se√Īal de telefon√≠a, por lo que piden su desvinculaci√≥n, no solo de la carrera, si no de la universidad.

En ese sentido, indicó que están esperando la respuesta de rectoría para ver las acciones que tomarían en torno a su petición. Durante esta jornada, dijo, tendrán una asamblea de Facultad donde definirán su próximos pasos de no haber una respuesta inmediata.