Calama: mujer acusa que dejaron trozo de gasa en su interior tras una cirugía

A una segunda cirugía debió someterse Jaqueline Rojas, de 35 años, tras descubrir una infección causada por una gasa dejada en su cuerpo durante una histerectomía.

La operación estaba destinada a extirpar total o parcialmente del útero, según informó SoyCalama.

La paciente denunció negligencia médica, mientras que desde la dirección del Hospital Carlos Cisternas de Calama se informó que se “instruyó una auditoría clínica, para establecer las causas que ocasionaron esta lamentable situación”.

La afectada relató que notó la supuesta negligencia tras sentir dolores y molestias y que relató tras acudir al Servicio de Urgencias del hospital, donde le dieron sólo antibióticos, un ginecólogo le ordenó hospitalizarse por una infección.

“Volví al hospital el 30 de noviembre y pasaron unos días, y como no se calmó el dolor, el 6 de diciembre me hicieron un escáner y encontraron unos problemas, y me dijeron que me iban a operar nuevamente para ver qué tenía adentro y me encontraron que tenía una infección severa, lo cual se había producido porque me habían dejado restos textiles al interior de mi cuerpo, que era una gasa”, contó.

Desde el hospital Carlos Cisternas de Calama aseguraron que “la paciente se encuentra estable y sin riesgo vital.

Una vez conocidos los hechos, la dirección instruyó las medidas administrativas y los procesos clínicos correctivos. Acciones que consideran la notificación del incidente como un evento adverso con plan de mejora, para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”.