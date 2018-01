Defensor de Moreira por renuncia de Gajardo y Norambuena: Perdieron la objetividad

Viernes 19 enero de 2018 | Publicado a las 12:23

Durante la mañana de este viernes, los emblemáticos fiscales del Caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, oficializaron su renuncia al Ministerio Público dado que no comparten una serie de decisiones que tomó la Fiscalía, particularmente en la salida alternativa que el órgano persecutor le ofreció al senador Iván Moreira, formalizado por delitos tributarios en 2015.

En su opinión, el delito que le sindicaban al legislador existe y debiese haber sido perseguido, motivo por el cual solicitaron su desafuero. “Observamos un cambio en la Fiscalía que no concordamos, que no estamos de acuerdo y, por lo tanto, hemos tomado la decisión de no seguir en este cargo público”, dijeron ante la prensa.

El fiscal regional de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, solicitó la suspensión condicional del procedimiento en contra del senador de la UDI, por el cual se está pidiendo un pago de 35 millones de pesos al Fisco.

A juicio del abogado defensor del parlamentario, Gabriel Zaliasnik, tanto Gajardo como Norambuena perdieron la objetividad, y que la salida alternativa podría haber ocurrido incluso cuando el fiscal Chahuán estaba a cargo de la investigación.

En esa línea, Zaliasnik aseguró que ambos fiscales han realizado una gran obra, que nadie puede desconocerlo, pero que el Ministerio Público trasciende a los fiscales.

Además, los describió como persecutores serios y prolijos, pero que -sin embargo- pasaron por alto la institucionalidad cuando decidieron investigar eventuales delitos tributarios sin haber “tenido querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos”, acción que produjo tensión, aseveró.

Así, la renuncia de ambos no le sorprende, ya que “es legítimo que alguien de un paso al costado cuando no está de acuerdo con las decisiones de sus superiores”, sobre todo cuando “la mitad de la Corte Suprema (…) estimó que ni siquiera existe delito”.

No obstante, el defensor del senador indicó que tanto Norambuena como Gajardo quisieron explorar una teoría que, finalmente, fue refutada por el mismo máximo Tribunal, al fallar a favor de Moreira, indicando que no había delito tributario en el marco del Caso Penta, por financiamiento irregular de la política.

Para el defensor, el trato que recibió Moreira no es privilegiado y aseguró que el 13% de los casos del Ministerio Público terminan de forma similar.