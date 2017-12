Luksic responde a tuitero que le preguntó por sus estudios: "Yo no terminé la universidad"

Andrónico Luksic reveló a través de redes sociales que no posee estudios universitarios, puesto que se retiró antes para empezar a trabajar.

Con motivo de la PSU, el empresario deseó suerte a todos quienes estaban a la espera de los resultados. Ante ese anuncio, un tuitero le preguntó qué había estudiado para “ser tan próspero”.

Luksic le respondió afirmando que no había terminado la universidad, ya que a los 19 años se retiró para trabajar junto a su padre.

A pesar del éxito a nivel empresarial, aseguró que le hubiese gustado terminar sus estudios, por lo que deseaba eso para los futuros universitarios.

José Alfredo, yo no terminé la universidad, me puse a trabajar a los 19 años con mi padre. Hoy, mirando hacia atrás, me habría gustado terminar mi carrera y por eso les deseo suerte a los jóvenes que dan hoy uno de los muchos pasos importantes de su vida . https://t.co/j8uYrHPcRB

