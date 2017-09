Los temas claves que abordó Bachelet en la ONU y el contexto de su futuro rol

La presidenta Michelle Bachelet participó en la edición número 73 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que profundizó en temas medioambientales y de contingencia internacional. En la instancia, reiteró que su futuro rol como asesora en el organismo comenzará una vez que termine su periodo presidencial, en marzo del próximo año.

“Me quedan seis meses de Gobierno. Esa es y será mi fundamental responsabilidad”, dijo en Nueva York al canal de televisión de la ONU.

El 21 de septiembre, y en un punto de prensa, ya había aclarado en qué consistirían sus futuras funciones, haciendo frente a críticas que calificó como “mal intencionadas”.

Bachelet aseguró que no tendrá un cargo en la ONU, sino que será parte de un grupo conformado para asesorar al secretario general en diversas temáticas, lo cual podrá realizar de manera remota. Asimismo, afirmó que no recibirá remuneración.

Temática medioambiental

El 20 de septiembre, por última vez y después de dos mandatos, Bachelet habló ante la Asamblea General de la ONU, emitiendo un discurso en el que predominó la defensa de políticas a favor del medioambiente. También repasó la agenda de su segundo Gobierno en lo que respecta a educación e igualdad de derechos.

En esa línea, dijo que “podemos cerrar los ojos y negar una realidad cuyos efectos devastadores serán cada vez más frecuentes o intensos”, informando que La Moneda enviará un proyecto de ley con el que se prohibirá la venta de productos en bolsas plásticas en las comunas costeras.



Venezuela y Corea del Norte

El discurso de Bachelet también abordó las problemáticas de carácter geopolítico que han “tensionado la coexistencia pacífica”.

Primero hizo alusión a la crisis social, política y económica que vive Venezuela, reiterando el compromiso de Chile para colaborar en la búsqueda de diálogo entre el oficialismo y la oposición. También se refirió a los ensayos nucleares realizados por Corea del Norte, instando al régimen de Kim Jong-un a deponer las pruebas y someterse a los acuerdos alcanzados por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Desigualdad de género

La agenda de Bachelet en Nueva York también incluyó una entrevista por Facebook Live a la organización de la Asamblea General, donde se refirió -entre otros temas- a las dificultades que enfrentan las mujeres líderes a nivel mundial.

“Pese a los avances con los derechos y oportunidades de las mujeres (…) a veces se les evalúa por cosas no sustantivas, como opinar sobre cómo andan vestidas, el peso que tienen o el tamaño de las carteras”, sentenció.

Asimismo, apuntó que “gestos que pueden ser considerados de humanidad en un hombre, en una mujer la gente le da lectura de debilidad”. Según dijo, para ella “ser mujer aún tiene un elemento: no está la cancha totalmente plana”.

Por último, envió un mensaje de aliento a las jóvenes que quieren lograr puestos de responsabilidad: “No es fácil, nadie es una súper mujer, tienes que hacer cosas y sacrificios, tienes que tener mucha vocación en el servicio público. Pero si eres honesta, si eres consecuente con lo que piensas -y actúas de acuerdo a tus convicciones- serás exitosa y podrás hacer muchas cosas por la gente”.