Guillier defiende informes de asesorías: Esta información está auditada por el Senado

En medio de una actividad en que abordó sus propuestas de economía digital, el candidato a la presidencia Alejandro Guillier, se refirió a la investigación de Radio Bío Bío que dejó al descubierto el pago del senador por asesorías externas materializadas en informes copiados de información pública, disponible en el mismo sitio web del Senado.

Sin referirse al problema, y eludiendo responder de si estaba al tanto o no de que se trababa de informes copiados del mismo Congreso, Guillier se limitó a insistir en que las asesorías de Beltrán Asociados Spa buscaban mantenerlo al tanto de lo que pasa en distintas comisiones de las que no puede participar.

“Es una necesidad que yo tengo como independiente para poder saber lo que pasa en comisiones de las cuales yo no participo. Eso se lo informé a Radio Bío Bío. Le pédiría que extendiera toda la información, ustedes tienen todo el informe entréguenlo completo y si algún medio de comunicación tiene alguna curiosidad esta información es pública y está en el Senado y además es auditada, o sea no hay nada que ahí no haya pasado por los controles que tiene el Senado”, dijo el periodista.

Con estas respuestas, el candidato insistió en que no oculta información y en que los informes están auditados y adecuados a lo que el Senado requiere, a pesar de que su mismo equipo dijo que hay algunas asesorías que no se podían constatar, como algunas realizadas por vía telefónica.