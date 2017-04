Democracia Cristiana decide llevar a Goic directo a la primera vuelta presidencial

La Democracia Cristiana decidió en su Junta Nacional realizada este sábado ir directamente a la primera vuelta presidencial con su candidata, la senadora Carolina Goic.

Del total de votantes, 381 delegados (63%) votaron por la opción de llevar a Goic hasta la elección de noviembre y 221 se inclinaron por la primaria (37%).

Lee también: Goic reafirma opción de primera vuelta: Un partido que se arrodilla no puede liderar nada

La información fue confirmada por Gonzalo Duarte, secretario general de la colectividad.

En esta oportunidad, la votación se realizó por la vía de las urnas, pese a que lo que se acostumbra en este tipo de instancias es a sufragar a mano alzada. La intención era dar mayor transparencia al proceso ya que se pensaba que la diferencia sería estrecha.

Más temprano, en un discurso ofrecido durante la Junta Nacional, Goic dijo que “un partido que se arrodilla no puede aspirar a liderar nada” y que la DC “tiene propuestas y las vamos a defender”.

“La soberbia no es buena consejera. Espero que nuestros socios lo entiendan, porque nadie tiene el triunfo asegurado. La Nueva Mayoría sin la Democracia Cristiana, no existe (…) No somos nosotros a quienes se nos ha desfondado el barco por la izquierda”, agregó.

Mariana Aylwin, una de las férreas defensoras de la idea de ir a primera vuelta, señaló estar “muy contenta” por la decisión, ya que era lo que tenían que hacer como partido.

De esta forma, se desestimó la idea de participar en las primarias de la Nueva Mayoría, abriendo una nueva crisis al interior del bloque y poniendo en duda su continuidad.