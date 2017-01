Boric y Jackson adelantan candidatura presidencial del frente amplio de izquierda

Los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, confirmaron la presentación de un candidato presidencial del frente que compone Revolución Democrática, Izquierda Libertaria, Movimiento Autonomista, Nueva Democracia, Convergencia de Izquierdas y el Partido Humanista.

Ambos parlamentarios aparecieron -junto al senador Alejandro Guillier- como los personajes políticos mejor evaluados en la última encuesta CEP.

En ese sentido, Boric indicó que los resultados “son importantes si somos capaces de transformar la adhesión personal en una adhesión a un proyecto colectivo, que pueda empujar transformaciones por fuera de la institucionalidad, y que combata el cretinismo parlamentario que existe en estas instituciones que tiene al Congreso entre las instituciones peor evaluadas de Chile”.

“Acá no nos podemos conformar o podemos tratar de buscar explicaciones a las encuestas cuando son positivas o negativas sino que mi impresión al menos es que lo que nos están diciendo es que las instituciones chilenas hoy día no son representativas de la mayoría de la sociedad, aunque a nosotros nos vaya bien, y eso es algo que debemos tener muy claro para no marearnos”, insistió.

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, reiteró el llamado a “mantener los pies en la tierra, a que no se suban los humos porque es muy fácil, sobre todo en un espacio como éste, que prime el ego”.

“Hoy más que nunca nos tenemos que poner a trabajar con mucha más fuerza para presentar una alternativa y no tenemos excusas para no hacerlo”, señaló.

Desde ya, agregó, invitan a la gente a que se haga la idea de en los próximos meses contaremos con algunos nombres para presentarlos en las presidenciales y parlamentarias, como alternativa a los bloques tradicionales. “Es algo que no puede esperar”, sentenció.