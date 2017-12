La complicada navidad de Titi García - Huidobro: tuvo que sacarse el útero

¿encontraste un error? avísanos

Un momento complicado vive la conductora radial Titi García – Huidobro, quien este lunes debió someterse a una operación para extirpar su útero, esto luego que le fueran detectados varios miomas.

“Me tuve que sacar el útero porque tenía muchos miomas que me estaban causando hemorragias, reglas muy abundantes y dolorosas. Era una situación muy incómoda todos los meses. Fue creciendo con el tiempo y la única forma era esperar la menopausia u operarme”, señaló la comunicadora a Las Últimas Noticias.

La también actriz de 45 años, aseguró que pasó por varios tratamientos antes de tomar la decisión, pero que finalmente se dio cuenta que era la mejor opción. “Fue una histerectomía total, pero sólo de útero. Me dejaron los ovarios, por lo que mis hormonas siguen funcionando normalmente hasta que me llegue la menopausia”, aseguró.

Titi está casada con el actor Patricio Torres y tiene dos hijos, Matías, de 13 años y María Fernanda, de 8. Según comentó, había decidido no tener más hijos por lo cual ese no fue un gran tema a la hora de optar por la cirugía, pese a que tampoco fue fácil.

“No fue una decisión fácil. No sólo por el miedo que les tengo a las operaciones y todo lo que eso conlleva, sino que también hay una cosa sicológica porque para mí el útero es donde tuve a mis hijos, lo que me dio la posibilidad de tenerlos dentro mío, pero lamentablemente ya no me servía para nada”, afirmó.

Sin embargo, la cirugía salió bien y la actriz se encuentra en plena recuperación, que la tendrá al menos 20 días en reposo. “Estoy bien, con muy poco dolor y feliz de haber tomado la decisión y haber vencido el miedo. Mi médico me dijo: ‘No dejes que el miedo te paralice’, y así tuve que hacerlo. Desde los exámenes sufrí, porque me desmayo cada vez que me sacan sangre”, afirmó.

¿Qué son los miomas?

También llamados fibromas uterinos, los miomas son tumores que crecen en el útero, pero no son malignos. Estos tumores sólidos pueden ser minúsculos y casi imposibles de detectar, pero también grandes y voluminosos.

Según consignó BioBioChile hace un tiempo, muchas mujeres tienen fibromas uterinos sin saberlo, puesto que alrededor de 70 por ciento no presenta ningún síntoma. Cuando los miomas provocan síntomas, los sangrados y los cólicos son los más comunes, aunque también pueden conducir a frecuencia urinaria, estreñimiento y sensación de presión en la zona pélvica.

Antes de decidir el tratamiento, es importante realizar una evaluación minuciosa para confirmar el diagnóstico y verificar que realmente sean la causa de los síntomas. Varios trastornos pueden provocar sangrados fuertes y cólicos, de manera que es posible tener fibromas uterinos y padecer otra afección subyacente que en realidad sea la fuente de los síntomas.

En la mayoría de casos, una ecografía del útero puede revelar el tamaño y ubicación de los fibromas, así como brindar información suficiente al médico para determinar la raíz de los síntomas.

Por ello, es muy importante tener revisiones periódicas con un especialista.