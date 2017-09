Fallece a los 91 años el fundador de revista Playboy, Hugh Hefner

El fundador de Playboy Hugh Hefner murió durante la jornada de este jueves a los 91 años. La información fue confirmada por la revista que lo hizo célebre en el mundo, a través de sus redes sociales.

De acuerdo a las primeras informaciones entregadas desde dicha empresa, la afamada celebridad falleció por causas naturales en su hogar de Los Ángeles, mientras que su hijo, Cooper Hefner, señaló que será “muy extrañado por muchos”, precisó la BBC.

La historia de Hefner en el mundo editorial se remonta a la década del cincuenta, cuando funda Playboy basado en dos principios: fotografías eróticas femeninas y artículos periodísticos.

Con la fama de la publicación a cuestas creó la “Mansión Playboy”, un espacio donde se ufanó por décadas de ser su “anfitrión” y donde compartía residencia con modelos de la marca.

“Hugh Hefner ayudó a que el desnudo fuera parte del imaginario colectivo estadounidense“, destaca la Agencia France-Presse, una de las primeras en informar el trágico hecho.

“La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de otro”, reza la cita de Hefner elegida para acompañar el mensaje en Twitter donde se confirmó su fallecimiento.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) September 28, 2017