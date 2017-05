Venezuela: Aseguran que Leopoldo López estaría internado "en condiciones críticas"

La noche de este miércoles, diversos rumores se han dado a conocer sobre el máximo representante de la oposición al chavismo de Nicolás Maduro, Leopoldo López.

La propia esposa del líder opositor, Lilian Tintori (quien denunció que no ha podido verlo en 1 mes) dijo vía Twitter que se dirigía “urgente” a verlo al hospital militar de Caracas.

Por su parte, el senador estadounidense por Florida, Marco Rubio, dijo que tomó conocimiento de que López estaba internado “en estado muy grave”.

I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de mayo de 2017