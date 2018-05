Begoña Basauri reveló que fue víctima de bullying: el daño la acompañó hasta la juventud

En la ma√Īana de este martes se vivi√≥ un emotivo momento en Mucho Gusto durante la conversaci√≥n en torno a Christell Rodr√≠guez y su confesi√≥n sobre su aspecto f√≠sico y el amor propio.

En este contexto, María José Quintanilla reveló que, al igual que Christell, también sufrió bullying en su infancia y que fue un momento muy lamentable en su vida.

Sin embargo, quien m√°s sorprendi√≥ con su confesi√≥n fue la actriz Bego√Īa Basauri, quien le cont√≥ al panel que cuando era peque√Īa a ella tambi√©n le hab√≠an hecho bullying “por ser gorda”, asegurando que esto le provoc√≥ una distorsi√≥n de su imagen.

“Yo veo fotos ‚ÄĒo durante momentos en mi vida‚ÄĒ y digo ‘¬°oh! qu√© estoy p√©sima, mal, qu√© fea, me odio, me cargo. Pasan dos a√Īos y miro esa foto y digo ‘era tan linda, ¬Ņpor qu√© me trataba as√≠?’”, coment√≥ la actriz.

Si bien aclara que no culpa a las personas que le hicieron bullying, se√Īal√≥ que esta experiencia la condicion√≥ respecto a la forma en que se ve a ella misma. “De ah√≠ en adelante la imagen que te proyecta el espejo nunca m√°s es amigable contigo”, indic√≥ Basauri.

“A mi me cost√≥ mucho (…) Yo me reconcili√© reci√©n conmigo y dije ‘est√° soy yo’ desde la aceptaci√≥n, no de la resignaci√≥n (…) Todo lo que he logrado tiene que ver con quien soy”, recalc√≥.

Finalmente, Bego√Īa revel√≥ que su cambio vino con la madurez, sin embargo, asegur√≥ que en la infancia falta educaci√≥n tanto de los padres como en los colegios para ense√Īarle a los ni√Īos respecto a los cambios f√≠sicos que viven durante la pubertad.