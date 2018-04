Sebastián Eyzaguirre y Macarena Tondreau se enfrentaron en Vértigo por dichos sobre Gala

Sebastián Eyzaguirre ha estado en la polémica toda la semana luego que en el estreno de la nueva temporada de CQC lanzará una desafortunada frase que indignó a muchos.

Tras mostrar un video de la modelo Gala Caldirola bailando embarazada, el periodista dijo: “Est√° para matarla”. Tras darse cuenta de su error, intent√≥ retractarse de inmediato asegurando que ‚Äúest√° muy rica, est√° muy linda. Que se entienda bien‚ÄĚ.

Pero eso no fue suficiente. Cientos televidentes hicieron sentir su malestar por sus dichos, especialmente en un momento donde la lucha para detener la violencia contra las mujeres, se ha tomado la agenda p√ļblica.

La noche del jueves el conductor de Chilevisión fue invitado a Vértigo donde se refirió a la polémica y además se enfrentó a Macarena Tondreau, otra de las invitadas.

En la ocasi√≥n la panelista de Muy Buenos D√≠as… a todos lo inst√≥ a explicar a qu√© se hab√≠a referido con aquel comentario. “Lo que quise decir es que er√≥ticamente hablando, sexualmente hablando, es una mina realmente … o sea”, se√Īal√≥ gesticulando con las manos. “-Quiero decir que- me encantar√≠a tener la suerte del Huaso Isla (pareja de Caldirola) de poder estar con ella‚Äú, asegur√≥.

Ante esto, Tondreau no se qued√≥ callada y contraatac√≥. “¬ŅC√≥mo crees que se siente su marido cuando dices ‘Est√° para matarla’?”, cuestion√≥ la periodista.

‚ÄúEstuve muy mal. Me hago cargo. Estuvo de m√°s. El v√©rtigo de un programa que tiene la adrenalina de Caiga (quien caiga), y estando en vivo con todo lo que significa, a veces nos hacen decir comentarios que est√°n pasados de l√≠nea. Pero honestamente no pasa m√°s all√° de eso”, afirm√≥.

“Estuvo mal, me hago cargo. Y no solamente a ella, sino que a √©l tambi√©n les pido las disculpas pertinentes porque estuvo muy mal‚Äú, agreg√≥.

Poco despu√©s, el conductor tambi√©n se refiri√≥ a la pol√©mica por el video de Karol Dance, a quien hace algunos d√≠as tambi√©n defendi√≥. “Con lo que no estoy de acuerdo es con la satanizaci√≥n (…) Hoy por hoy hay que tener un poco m√°s de prudencia y entiendo que lo que hizo Karol, por como est√°n las cosas hoy por hoy, no es lo m√°s bonito y no est√° bien, pero me parece una carnicer√≠a (lo que est√° pasando)”, afirm√≥.

“Est√° bien, puede ser negativo, pero me parece que est√° todo el mundo agarrando a un chico que me parece profesional, que se levanta todos d√≠as a las siete de la ma√Īana a trabajar, que se ha ganado el cari√Īo de la gente por algo… no me parece que vaya m√°s all√° de ‘flaco te desubicaste, est√° muy mal y punto"”, dijo.

“Pero viene toda la jaur√≠a de gente como si fueran due√Īos de la moral a hacer la satanizaci√≥n de una persona por algo, que me parece que est√° mal,pero tampoco estamos hablando de un violador, de un cura ped√≥filo, de alguien que defiende algo indefendible”, expres√≥.