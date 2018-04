La férrea defensa de Mucho Gusto a Karol Lucero tras aparición de polémico video

El jueves pasado comenz√≥ a viralizarse un pol√©mico video de aparente connotaci√≥n sexual protagonizado por Karol Lucero (30). Desde entonces, las cr√≠ticas contra el rostro de Mega no se han detenido y √©l tuvo que salir a ofrecer disculpas p√ļblicas por el hecho.

Recordemos que en el clip que pertenece a una transmisión web de su programa Comunidad de K de Radio Carolina, se ve al panelista de Mucho Gusto teniendo un contacto telefónico con una auditora. En medio de la conversación el conductor se distrae cuando emerge la cabeza de una persona desde abajo de la mesa de transmisión y él intenta impedir que se asome y continuar con el diálogo.

‚ÄúNunca quise vulnerar sus derechos o que se prestara para algo tan serio como lo han visto muchas personas‚ÄĚ, se√Īal√≥ el jueves pasado a BioBioChile. “As√≠ que tambi√©n aprovecho la oportunidad de ofrecer disculpas frente a una situaci√≥n que puede haber generado en algunas personas, rechazo o mala onda‚ÄĚ, dijo.

‚ÄúLa verdad, es que esto es en un plano de una broma t√≠pica adolescente, que la hice mientras estaba al aire en la radio. Pero si la gente quiere saber si hab√≠a sexo oral en ese momento, no es as√≠‚ÄĚ, sentenci√≥ el comunicador de 30 a√Īos.

Este lunes, el matinal de Mega se hizo cargo de la polémica y lo comentaron por casi 30 minutos, donde reconocieron que el locutor cometió un error, sin embargo, pidieron no sentenciarlo por ello.

Durante la conversaci√≥n, en la que Karol no estuvo presente pues se encuentra de vacaciones, gran parte del equipo coment√≥ que Lucero hab√≠a cometido un error y que lo enaltec√≠a el haber pedido disculpas. Adem√°s, dieron a entender estaba siendo v√≠ctima de un “chaqueteo” por parte de la prensa, la competencia y las redes sociales.

“√Čl reconoce su error y me parece bien reconocerlo, si todos nos caemos, todos somos personas y seres humanos. El que no comete un error… encuentro que tiene que venir del planeta Marte. Me alegra que √©l tenga la madurez de decir ‘lo siento"”, se√Īal√≥ Patricia Maldonado.

“Es lamentable lo que est√° pasando, y quiero que sepa que yo le presto mi hombro absolutamente, porque no ha cometido un crimen ni dio boletas falsas ni es corrupto ni se coludi√≥ con otro para el papel confort ni los remedios”, sentenci√≥.

Por su parte, Rodrigo Herrera sigui√≥ en la misma l√≠nea, aunque asegur√≥ que al trabajar en un medio de comunicaci√≥n masiva hay una responsabilidad con todo lo que se hace y que no se pueden avalar las cosas que pueden herir la sensibilidad de la audiencia. “Yo creo, en primer lugar, el punto de inflexi√≥n ac√° es el arrepentimiento de Karol, m√°s all√° de la responsabilidad que su acto implica, porque todo acto tiene su consecuencia. Nosotros como familia, nuestro rol no es ser sensor, no es ser una persona que vaya aplastar al otro porque se equivoc√≥ sino que simplemente decirle que no corresponde y despu√©s acogerlo”, explic√≥.

“Aqu√≠ hay un tema, que no quita responsabilidad a lo otro, y es que en redes sociales est√° lleno de gente libre de pecado (…) Todos en redes sociales tiran la primera piedra”, afirm√≥.

En tanto, Jos√© Miguel Vi√Īuela destac√≥ el hecho que Karol Lucero se forj√≥ solo en televisi√≥n y que todo lo que se ha ganado lo ha hecho a punta de esfuerzo. “Karol es un tipo joven que en esta oportunidad cometi√≥ un error, pero no empa√Īa lo que es √©l como profesional. Claramente hay una ca√≠da, pero su arrepentimiento muestra que √©l est√° dispuesto a salir adelante”, coment√≥.

“Nuestro rol no es juzgar, y lo digo a prop√≥sito que han aparecido algunos que otros profesionales criticando y pr√°cticamente condenando el acto”, agreg√≥. “Yo no soy qui√©n para condenar, porque yo he visto gente que ha salido gente condenando el hecho, y a mi me parece que ese t√©rmino es muy duro”, dijo.

Asimismo, Karla Constant destac√≥ el hecho que el programa se tomara el tiempo para hablar de la situaci√≥n de Karol. “Por m√°s que Karol haya hecho algo que es indebido, al final nos sumamos todos, porque todos hacemos este programa”, afirm√≥. “Pero m√°s all√° de la condena y los malos comentarios, aqu√≠ hay un profesional que sabe que cuando uno est√° en pantalla, uno tiene una responsabilidad con el p√ļblico y eso es lo que est√° haciendo hoy d√≠a, tomando en serio la responsabilidad, pidiendo las disculpas, y ya veremos que consecuencias trae todo esto, pero nos hace muy bien conversar”, explic√≥.

“(…) Si est√°n esperando un linchamiento grupal, eso es algo que no van a ver en este programa. Por eso tampoco me parece que colegas de otros medios lo est√©n haciendo, m√°s all√° que hayan c√≥digos, sino que porque hay mucho tejado de vidrio, y porque de verdad, gente que no se arruga para tirar la primera piedra, a mi me da verg√ľenza y me molesta”, sentenci√≥ m√°s tarde.

Joaqu√≠n M√©ndez tambi√©n se hizo parte de la defensa y asegur√≥ que lo que m√°s le molestaba era la cantidad de personas que lo llamaron “queriendo destruir a Karol”. “Eso me dio pena, la cantidad de personas que me llamaron pregunt√°ndome qu√© hab√≠a pasado, queriendo destronarlo”, argument√≥.

M√°s tarde Vi√Īuela retom√≥ la palabra para comentar la poca solidaridad entre compa√Īeros de canales. “¬ŅPor qu√© nadie se cuestiona cuando otros canales reformulan la pantalla? Salen y entran rostros. ¬ŅQui√©n condena eso? ¬ŅQui√©n pesca eso? ¬ŅQui√©n dice ‘oh, aqu√≠ est√° quedando la escoba’? Hoy est√° pasando lo de Karol, ¬Ņcu√°ntos canales no van a darle, con el fin de pegarle la marca Mucho Gusto? Yo creo que hay que ser m√°s solidarios”, argument√≥ y agreg√≥ que entre compa√Īeros de televisi√≥n faltan c√≥digos de √©tica.