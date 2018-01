Karen Paola y Andrea Aristegui protagonizan fuerte descuerdo en Muy Buenos Días

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 23:35

El polémico tuit de Leonardo Véliz causó discusiones en prácticamente todos los matinales chilenos. Y es que el exfutbolista puso en el tapete el tema del machismo y el acoso callejero.

En el mensaje, Véliz afirmaba que le daba temor piropear a una mujer por miedo a las denuncias, sin embargo, “ellas muestran y muestran, y uno es de plasticina”.

En el matinal Muy Buenos Días, sus panelistas también comentaron el tema, sin embargo, la discusión se centró en las opiniones opuestas de Karen Paola y la periodista Andrea Aristegui.

“Aquí estamos todos de acuerdo que son inadecuados sus comentarios. Yo sí creo que hay algo generacional que, efectivamente, es una mirada de la sociedad y de las mujeres distinta y que, afortunadamente, está cambiando”, comenzó la comunicadora.

“Efectivamente la mayoría de la gente mayor puede pensar así, pero no solamente son ellos, sino que hay otra gente que ha ido heredando ese pensamiento. Y por eso no da para caritas sonrientes ni chistosas, porque es un tema súper complicado”, agregó.

“Porque no es solamente el piropo, sino que estamos hablando del acoso sexual callejero. Cuando hablamos de los maestros de la construcción que gritan cosas, estamos hablando del acoso sexual callejero. Es un tema que a las mujeres nos hace pésimo y que, a veces, se va corriendo el límite”, prosiguió.

En ese momento, Karen Paola irrumpe para dar su opinión y asegurar que hay piropos que pueden ser agradables para las mujeres. “Lo que pasa, Andrea, es que ese tuit (de Véliz) gráfica cosas que son demasiados importantes que no las podemos dejar pasar. Un piropo, bien dicho, es agradable de escuchar a las mujeres”, sentenció.

Por su parte, Aristegui aseguró no estar de acuerdo con la excantante, quien volvió a la carga. “Cuando te dicen algo bonito, te silban, eso es agradable de repente. A uno le sube el ánimo. Pero cuando empiezan a tirarte el piropo grosero… ese, para mí, ya no es un piropo. Es una descalificación. Cuando a uno le da susto, porque se juntan en grupo y te empiezan a tirar palabrotas, eso ya es totalmente descartado”, dijo.

No conforme con el argumento de Karen Paola, la periodista volvió a contradecir a la exchica Mekano. “Yo no estoy de acuerdo contigo, Karen, porque a mí no me gusta que me griten cosas, que me silben, que me digan nada. Yo quiero salir a la calle tranquila. Yo quiero caminar por la calle tranquila. No me agrada que me digan cosas en la calle. Me intimida, me molesta, me avergüenza”, dijo.

“Entonces, va más allá de si el piropo es grosero o es bonito, porque además eso siempre queda en el criterio de cada uno. Podemos tener diferencias respecto a eso. A mí, un silbido me parece desagradable, porque no soy perro para que me anden silbando en la calle”, finalizó.

El comentado tuit también provocó que Francisca Merino y Pamela Díaz protagonizaran discusiones similares en su propios programas.