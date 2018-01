Pamela Díaz recibe duras críticas por defender dichos machistas de Leonardo Véliz

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 20:22

Minutos después que Francisca Merino hiciera enfurecer a los televidentes de Bienvenidos al responsabilizar a la ropa por el acoso callejero, Pamela Díaz provocó una reacción similar en el matinal La Mañana de Chilevisión.

Todo comenzó cuando el panel compuesto por Andrés Caniulef, Karina Álvarez y Carolina de Moras, entre otros, discutía acerca de un polémico tuit del exentrenador de fútbol Leonardo “Pollo” Véliz.

En el mensaje, Véliz afirmaba que le daba temor piropear a una mujer por miedo a las denuncias, sin embargo, “ellas muestran y muestran, y uno es de plasticina”.

La mayoría de los presentes en el programa repudiaron el hecho, aunque destacaron que Veliz se hubiese disculpado posteriormente. Fue justamente en ese momento en el que llegó Pamela Díaz.

Tras ser informada de lo que estaban hablando, la panelista aseguró que no encontraba tan grave lo sucedido. “Yo a él lo conozco desde hace tiempo y creo que es un caballero de verdad”, comenzó la llamada “Fiera”.

“Lo que me pasa, es que no lo encuentro tan grave, porque no está diciendo nada tan malo. No está agrediendo a nadie, no da el nombre de nadie, hace un genérico de algo y dice que hay mujeres que muestran y muestran y sí, hay momentos y momentos para mostrar, hay gente que la encuentro enferma de desubicada, a otras no”, aseguró.

Sus palabras sorprendieron a sus compañeros, especialmente a Caniulef, quien no pudo contener su sorpresa. Por su parte, Álvarez tampoco pudo disimular su desacuerdo con Díaz. “¿Pero eso autoriza a un hombre a creer que tiene derechos? Porque él dijo, ‘no soy de plasticina"”, replicó la periodista.

Ante ello Pamela siguió su defensa. “Es hombre, y en general el hombre es más carnal y eso no significa que sea una falta de respeto.“, afirmó.

Matinales, avanzan 2 retroceden 18. Ejemplo 2 (La cara de Karina Alvarez es sublime) pic.twitter.com/1rtkdkQ3cU — TELE (@Televisivamente) 11 de enero de 2018

Los comentarios de Díaz también fueron tremendamente criticados por las redes sociales y los televidentes que en ese momento sintonizaban el espacio.

Este país no llegará a ninguna parte mientras haya gente que crea que Pamela Díaz sabe discutir y que lo hace con argumentos. — Nikolai Dimitrov (@KiltroKaniechna) 9 de enero de 2018

Todas las opiniones son válidas?Si, pero esta claro que hay algunas muy estúpidas. Después de lo de Pancha Merino y Pamela Díaz no se que pensar, como pueden defender que un hombre les diga cosas por su forma de vestir? En la calle esta lleno de buitres (….) — ImThePato/Joe Canard (@Im_ThePato) 11 de enero de 2018

Avisen a Pancha Merino, Pamela Diaz y a todo quien justifica el machismo, q el llamado debe ser a TERMINAR con el acoso y NO a ADAPTARSE A ÉL.

Los hombres no acosan por"naturaleza", es cultural!debemos transformar la sociedad, no acostumbrarnos a sus miserias. — Valentina Torres (@valetorresfe) 11 de enero de 2018