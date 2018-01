Pancha Merino hace enfurecer a los televidentes con comentarios sobre el acoso callejero

Francisca Merino una vez más está en el ojo del huracán debido a sus categóricas opiniones en el matinal Bienvenidos, donde es parte del panel desde hace años.

Su última controversia tuvo lugar este jueves cuando el programa discutió el tema del acoso sexual. En la ocasión, todos los panelistas dieron a conocer su punto de vista e incluso comentaron sus propias experiencias.

Michelle Adam, por ejemplo, aseguró que en la calle le han dicho que se ve más delgada en personas o que se “se ve más linda que clima”, comentarios que a ella no le molestan o la ofenden.

Frente a estos dichos, Merino intervino y dio una opinión que desató la furia de los televidentes, pues dio a entender que el acoso callejero estaba directamente vínculado a la elección de ropa de las mujeres.

“Por ejemplo, si voy en short y polera al centro, claro hay piropos más subidos de tono. Pucha… qué tengo que alegar si voy en short al centro. También me ando mostrando para que la gente se fije más en mí”, aseguró, mientras el resto de sus compañeros la contradecían.

“No estoy justificando, pero si voy a ir a una calle más concurrida, prefiero taparme más. ¿Para qué voy a ir en short, para que me miren más? Yo tengo que cambiar”, agregó posteriormente.

Ante la declaración, la propia Tonka Tomicic alzó la voz. “¿Acaso un hombre se deja de poner una camiseta y se pone una camisa larga para ir al centro? En Chile los hombres caminan libremente, pero las mujeres no porque te pueden agarrar el poto”, dijo la conductora antes de dar un corte al tema.

El momento no pasó desapercibido y no fueron pocos los televidentes que criticaron fuertemente a la actriz por sus comentarios.

Crecí con 3 hermosas hermanas mayores, siempre oí los desagradables acosos callejeros. Hoy tengo 3 hermosas hijas mujeres y no aceptaré nunca q un hombre las vulnere, peor aún desde niñas. El piropo para mí no es típico chileno, es una agresión verbal inaceptable. #Bienvenidos13

Pancha Merino, tenía 12 años, eran las 8 de la mañana e iba caminando al colegio tapada hasta los ojos en invierno cuando un tipo me gritó cosas desde su auto. No va en la ropa. Pensamientos como el tuyo no aportan en nada a la sociedad. #Bienvenidos13

— Ara Morin (@loirarakubrick) 11 de enero de 2018