Katherine Orellana tras detención por violencia intrafamiliar: "No me acuerdo de nada"

Este viernes se emitió un nuevo capítulo del programa Primer Plano (CHV), conducido por los animadores Francisca García-Huidobro y Juan Carlos Rodríguez. En la instancia habló la cantante Katherine Orellana luego de haber sido detenida por violencia intrafamiliar.

La exchica Rojo quedó en libertad tras ser formalizada por los tribunales de justicia, a pesar de que habría agredido a su pareja, Jorge Cáceres, con quien tiene una familia.

Tras la pelea con Cáceres, el Tribunal de Garantía de Rancagua decreó la prohibición de acercarse a la víctima producto de lesiones menos graves en violencia intrafamiliar.

En medio del programa, la cantante aseguró que está pasando por un muy mal momento de su vida. “Yo no me reconozco”, dijo.

Y es que la mujer aseguró que tiene serios problemas con el alcohol desde hace bastante tiempo. Entre lágrimas, afirmó que “tengo un problema de adicción al alcohol. Cuando uno está alcoholizada (…) te conviertes en una botella”.

Respecto a su pareja, manifestó que “él siempre ha sabido de mi condición de caer al consumo (de alcohol), de mi adicción”. Aunque afirmó que, de la pelea, no recuerda nada. “Cuando reaccioné, ya estaba en tribunales (…) No me acuerdo de nada”, dijo.

En tanto, el parte policial de la denuncia consigna que agredió a Cáceres y que, incluso, lo amenazó de muerte. “Te voy a matar”, reza.

A pesar de todo, Orellana volvió con su pareja y este viernes fue él quien acompañó a la cantante al programa. “Yo quiero que ella salga adelante por Facundo, por mi, por su familia (…) que sea la Katherine a la que conocí, de la que me enamoré”, dijo Cáceres.

La pareja se iba a casar dentro de un mes, sin embargo ahora no hay nada claro. De todas formas, la cantante aseguró que prontamente ingresará a una clínica de tratamiento para alcohólicos.

Incluso, aseguró que con el dinero que le paga la producción de Primer Plano, pagará el recinto hospitalario.“En este país, si no tienes plata, estás cagado” (sic), afirmó.