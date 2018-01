El joven británico que es acosado por su enorme parecido a Ed Sheeran

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 10:40 · Actualizado a las 11:02

Aunque puede resultar un poco incómodo o extraño, muchas personas han encontrado a su “doble” en alguna parte del mundo. Así le sucedió el año pasado a una joven que encontró a más de 5 mujeres que se parecían a ella y también suele pasar muy seguido en Hollywood. Sin embargo, para algunos, este “hallazgo” no es del todo agradable.

Wesley Byrne es un joven inglés de 25 años que trabaja para la cadena de supermercados Asda. El británico llevaba una vida “tranquila” hasta que algunas personas comenzaron a mirarlo fijamente cuando pasaba por la calle y luego empezaron a pedirle autógrafos y fotografías.

Sin entender lo que ocurría, Wesley “colapsó” cuando un extraño le pidió que cantara. “Le dije: ‘No sé quién crees que soy, pero no sé cantar”, recuerda que le contestó, a lo que el desconocido le insistió que él era Ed Sheeran, según recoge el portal inglés DailyMail. “Llegué a casa a buscar en Google el nombre que me habían dicho y me asusté un poco cuando vi lo parecido a mí que era”, reconoce.

Desde ahí, Wesley se percató que su vida había cambiado para siempre. “Cada día me detienen más veces en la calle para pedirme fotos y autógrafos, especialmente si estoy en Manchester”, cuenta.

“El año pasado fui a la Comic Con en Manchester y fue muy loco. Normalmente gasto un montón de dinero en cosplays, pero esa vez sólo fui vestido con ropa normal. Según lo que alcancé a contar, al menos 50 personas me detuvieron pensando que era Ed Sheeran”, recuerda. “Fue divertido”, añade.

El joven británico reconoce que este parecido le ha traído algunos problemas con su novia, motivo por el que intenta cubrirse con algún polerón y gafas; sin embargo, reconoce que “eso lo hace peor”. “Ella no maneja muy bien la situación cuando las mujeres me gritan en la calle o me piden fotos”, señala.

Pero la similitud física no es el único rasgo que comparte con el cantante. Wesley, a pesar que no canta, también toca la guitarra. “Aún estoy aprendiendo”, relata.

Si bien hace un año Wesley no sabía nada del artista, hoy admite que es un fan más. “Lo iré a ver en mayo al Etihad Stadium. Sería genial conocerlo, creo que su historia es increíble. Es inspirador”, señala. “Si pudiera hacer una carrera como un doble de Ed Sheeran lo haría”, finaliza.