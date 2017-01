Joven encuentra de casualidad a chica igual a ella: Sube la foto a internet y aparecen otras 5 más

Encontrar a alguien parecido a ti dentro de tu familia puede ser un poco incómodo pero no extraño. Sin embargo, hallar en medio de la calle a una persona idéntica, es algo totalmente excepcional. Así le sucedió a Santana Gutiérrez, una joven que encontró a una niña igual a ella en un centro comercial.

Lee también: El curioso caso de dos jóvenes sin parentesco que son increíblemente parecidas

Santana publicó el insólito encuentro en su twitter, el que rápidamente se convirtió en una fotografía viral. “Acabo de encontrar a mi gemela justo ahora. WTF”, escribió la joven.

I found my literal doppelgänger just now wtf pic.twitter.com/dphk7LodtJ — SANTANA (@santanaa_g) 24 de septiembre de 2016

Sin embargo, algo mucho más extraño ocurrió cuando la joven compartió la imagen: otras 6 chicas parecidas se sumaron a la foto.

“Santana ok… también te pareces a mi amiga Ally. ¿Cuántas gemelas tienes?”, escribió una usuaria. De esta forma, Ally aceptó que efectivamente compartía un parecido.

Hahaha I keep getting tagged so YES I am clearly the older sister of approx. one billion @santanaa_g dopplegangers https://t.co/YsVMeFsJv7 pic.twitter.com/jim6ziio6k — Ally Williams (@itsallyduhh) 10 de enero de 2017

Un tercer usuario, encontró a otra joven que lucía semejante a Santana. “Encontré a tu tercer clon…”, señaló el usuario tras el hallazgo.

Sin embargo, los “clones” traspasaron las fronteras del anonimato. Una tuitera comparó a Santana con la voz de Moana, Auli’i Cravalho, quien también comparte rasgos faciales parecidos a las de la joven.

Además de la joven que da vida al personaje de Disney, otro usuario encontró parecida a la actriz y cantante de country, Samantha Boscario.

La publicación original de Santana lleva más de 25 mil retuits, en donde muchas chicas quieren incluirse al grupo de estas parecidas jóvenes.