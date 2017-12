Luis Jara sale al paso de las constantes críticas de las redes sociales

Si hay un personaje que a las redes sociales le encanta trollear, ese es Luis Jara. Pese a que es uno de los animadores más importantes de Chile, los cibernautas no le perdonan ni un sólo error.

Una de las críticas constantes que recibe es por su ego y por sus ganas de figurar cada vez que tiene la ocasión. Esto ha creado una animadversión contra el conductor de Mucho Gusto, la cual se ha manifestado en las dos últimas entregas del Copihue de Oro, donde ha sido pifiado por el público.

Jara hizo frente a las críticas en una entrevista para el portal Biut. “Uno no puede levantarse pensando que las cosas te pasan porque hay alguien dispuesto a hacerte daño. Mi trabajo es de dominio público. La gente opina y la verdad es que yo no pierdo el foco en lo que no es relevante, crezco, me fortalezco, no pierdo el eje”, aseguró.

“Escucho lo que hay que escuchar. Y la verdad es que no tengo nada que lamentar, soy un tipo muy bendecido en eso. Y al final, después siempre pienso ‘¿qué tan malo puede ser?’. Por eso, este año ha sido un año para el aprendizaje”, agregó.

Me llego Esta súper Foto del recuerdo de nuestro vídeo #enamorado. Gracias por todo su apoyo. Vamos por los dos millones de visitas. @330ammusic A post shared by Luis Jara (@luisjaraoficial) on Dec 12, 2017 at 8:11am PST

El animador también aprovechó el momento para hablar acerca de su comentado look y el parecido que tiene con el del empresario italiano, Gianluca VacchI. “La diferencia es que el italiano tiene lucas y yo no. Soy del barrio de Avenida Matta no más, jajá”, bromeó el intérprete.

“Mira, las canas son parte de mi experiencia. Y me gusta como me veo, me complace, me creo la raja. Y este look aporta a una etapa de mi vida en que no tengo que andar fingiendo que soy un gallo joven, sino que soy un tipo vigente, que es lo más importante”, dijo.

Luis asegura que hoy ya no pretende ser alguien más, y que por fin se aceptó por quien era. “Por mucho tiempo luché por aceptarme yo mismo. Y hoy en día estoy en un proceso de plenitud de esa aceptación y eso es algo que no es tan fácil en un país como el nuestro, donde tener personalidad o hacer esos procesos públicos no es bien mirado”, explicó.

“La verdad es que yo he sido muy valiente en ese sentido, básicamente porque creo que lo primero que hay que aceptarse es como ser humano, y en ese camino está lo estético. Y ese proceso para mí ha sido importante, ha sido fuerte, lleno de matices y me encanta haberlo vivido y seguir viviéndolo también”, finalizó.

Quien dijo que no podíamos usar accesorios? Gracias de@corazón por este brazalete cuero italiano by @accesoriosgabypatinochile Se pasaron. Son lo máximo. A post shared by Luis Jara (@luisjaraoficial) on Dec 11, 2017 at 6:16am PST

Pero esta no es la primera vez que el animador debe salir a defenderse de las críticas. En la reciente Teletón, Jara utilizó las redes sociales para contestar un mensaje de uno de sus seguidores.

“@Luisjaraoficial podrá ser un excelente cantante pero su ego lo superó”, escribió el tuitero, a lo que Jara respondió: “Me da pena tu comentario. Imagino que si no fuera chileno pensaría distinto. Pero gracias de todas formas”.

“No te de pena Luchito, es súper en buena y nada que ver con la nacionalidad. Eres un seco en lo que haces!”, replicó el tuitero que lo criticaba.

Luis Jara, en un último tuit, sentenció que “agota que hablen de mi ego. Cuando de verdad es tener personalidad para triunfar sin dañar a nadie. En el país más difícil del mundo”.