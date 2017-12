Ex chica reality Silvina Varas muestra su nueva figura con 7 kilos más

La ex chica reality Silvina Varas se encuentra en Brasil disfrutando de sus vacaciones. Desde allí ha compartido varias fotos en Instagram donde sus seguidores notaron algo.

La estudiante de nutrición lucía mucho más saludable que durante su estadía en Doble Tentación, donde llegó a pesar sólo 47 kilos.

Según ella misma ha comentado, en el programa fumada casi dos cajetillas de cigarros diarias y no tenía mayor actividad física, lo que comenzó a mermar su salud.

Hoy su rutina cambió radicalmente y subió 7 kilos, pesando 54 kilos. “Hace un tiempo dejé de ser flaca escullida y comencé a entrenar, entonces tengo mejor físico que antes. Me metí al gimnasio motivada por Cristóbal Álvarez (ex Doble Tentación) y me hace súper bien”, comentó a Las Últimas Noticias.

Además del deporte, bajó la cantidad de cigarros a cuatro al día y se sometió a una cirugía de aumento de busto, lo cual también la tiene muy conforme.

“Ahora puedo caminar harto sin morir. Creo que me veo mejor. Además, con las pechugas nuevas se me ve más cintura y estoy chocha”, finalizó.

Todo lo que es felicidad♥️ amo cada metro de este lugar #pipabeach #praiadoamor #brasil #summer #bahiadosgolfinhos #garotinhafeliz #natal #praia A post shared by 🦋S I L V I N A V A R A S🦋 (@silvina_varas) on Nov 27, 2017 at 12:56pm PST

Silviña fica no Pipa ♥️ #pipabeach #brasil #summer #praiadoamor A post shared by 🦋S I L V I N A V A R A S🦋 (@silvina_varas) on Nov 26, 2017 at 8:44am PST

Feliz y agradecida🙏Pipa te ganaste mi corazón♥️gracias por sus comentarios, son lo más lindo! 🌴💦🐠🐳🌺🐬💦🌴🌞💦🍹🍍🌴⛱🇧🇷🍤💦🌺#summer #pipabeach #praia #foreveronvacation #garotinhafeliz QUIERO VIVIR ACA 😭🔫 A post shared by 🦋S I L V I N A V A R A S🦋 (@silvina_varas) on Nov 30, 2017 at 5:06pm PST

Pero no sólo por su figura está haciendo noticia la joven, pues recientemente se convirtió en la musa del videoclip del músico nacional Filip Dayz, “No hay otra igual”.