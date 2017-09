Marilyn Manson regresa con violento y obsceno videoclip luego de tres años

Advertencia Imágenes Explícitas: Pueden herir la sensibilidad de algunas personas

Después de años de espera, el próximo 6 de octubre Marilyn Manson finalmente dejará que su último disco, Heaven Upside Down, vea la luz y llegue a los oídos de sus millones de fanáticos.

Tras anunciar un fallido lanzamiento el pasado 14 de febrero, el artista logró prometer una nueva fecha, la que marcará una nueva etapa de su carrera que regresará a los sonidos que caracterizaron sus raíces musicales.

Así lo demostró en su single “We know where you fucking live“, el que fue liberado hace un poco más de una semana y para el cual estrenó un videoclip el pasado fin de semana.

El video es protagonizado por cuatro jóvenes vestidas de monjas y el propio Brian Warner (nombre real del artista), quienes cargan armas y amenazan la tranquilidad del hogar de una familia. En el registro, se observan escenas de violencia y sexo, al son del nuevo y estridente sonido de la banda.

Por su parte, los fanáticos del músico agradecieron su nueva propuesta, la que regresa a las raíces del músico, alejándose del blues con el que experimentó en sus dos entregas anteriores.

En tanto, este es el álbum número 13 del artista, quien suma casi tres décadas de carrera.

Revisa aquí el nuevo video de Marilyn Manson: