Luis Fonsi llamó a niña de Puerto Montt con cáncer y la invitó a bailar en un concierto

Se me aguaron los ojos al ver esto, lo que es el poder de la música!! Esto pone en perspectiva las cosas verdaderamente importantes en la vida. Salud, Amor, Fe, Familia…Que mucho nos enseñan los niños ❤🙏🏽

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Apr 20, 2017 at 8:14am PDT