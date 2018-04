Kate Middleton tuvo a su tercer hijo: fue un niño

La duquesa de Cambridge Kate Middleton dio a luz a a su tercer hijo, un var√≥n, la ma√Īana de este lunes.

La noticia fue confirmada por el Palacio de Kensignton a través de sus redes sociales, donde aseguraron que el bebé pesó 3 kilos 600 gramos y midió 50 centímetros.

En el comunicado tambi√©n se afirm√≥ que el ni√Īo lleg√≥ al mundo a las 11:01 horas (07:01 hrs. en Chile) y que el pr√≠ncipe William estuvo presente en el parto. Tanto la madre como el reci√©n nacido se encuentran en buen estado.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018