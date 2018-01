Matt Damon se disculpa por dichos sobre acosos en Hollywood: "Debería cerrar la boca"

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 11:55 · Actualizado a las 12:05

En los últimos meses han salido a la luz diversos casos de acoso, abuso sexual y violaciones en Hollywood, que han sufrido actrices y cantantes a manos de ejecutivos, actores y otros trabajadores de la industria.

Varias celebridades han hablado públicamente sobre el tema, entre ellos algunos hombres, de los cuales destaca Matt Damon (47).

El actor causó polémica a mediados de diciembre por dichos que realizó al respecto, en entrevista con el periódico digital Business Insider.

En la ocasión, dijo que “estamos en un punto de inflexión, y es genial, pero creo que una cosa de la que no se está hablando es de que hay un montón de tipos -la mayoría son hombres con los que he trabajado- que no hacen este tipo de cosas y cuyas vidas no van a estar afectadas por ello”.

También expresó que “hay una diferencia entre dar palmaditas en el trasero y violar o molestar a un niño, ¿verdad? Ambos comportamientos necesitan ser confrontados y erradicados, sin preguntar, pero no deberían confundirse”.

Ahora, a un mes de la controversia, Damon ha vuelto a referirse al tema, pero esta vez para disculparse por sus desafortunados dichos.

En entrevista con el programa de televisión estadounidense Today, declaró que “en verdad desearía haber escuchado más atentamente antes de haber opinado sobre esto (…) No quiero aumentar el dolor de nadie con algo que yo diga o haga, así que por eso, lo lamento mucho”.

En ese sentido, añadió que “un montón de mujeres de Time’s Up (movimiento que asesora legalmente de forma gratuita a quienes han sido víctimas de acoso, abuso sexual o violación en su lugar de trabajo) son amigas queridas mías, y las amo y las respeto y apoyo lo que están haciendo”, según recoge el portal sobre celebridades Just Jared.

“Quiero ser parte de ese cambio y recorrer todo ese camino con ellas, pero por ahora debería sentarme en el asiento trasero y cerrar la boca“, concluyó el actor.