¿Le gustan mayores? Este es el guapo novio de la cantante Becky G

Mayores es sin duda uno de los temas más escuchados del último tiempo, y es que su ritmo y pegajosa letra hacen que nadie se quede sin corear la atrevida canción.

El hit interpretado por Becky G junto a Bad Bunny, alcanzó el éxito rápidamente en varios países. Sin embargo, su buena racha está acompañada del revuelo mediático, puesto que la sugerente letra canta versos que pueden ser mal interpretados por algunos.

“A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca”, canta la estadounidense.

Pero, ¿De dónde surgió la idea de la canción? Becky G ha comentado en varias entrevistas que todo comenzó como un juego entre ella y su abuela cuando le contó que estaba saliendo con un chico mayor que ella. Su abuela le habría dicho: ‘te gustan mayores’, frase que al parecer le quedó dando vueltas.

Ahora queda saber ¿Quién es el novio? Se trata del reconocido futbolista Sebastian Lletget, de 25 años frente a los 20 de la estadounidense. Claramente esta diferencia no significa ningún problema para ambos, puesto que los dos presumen su amor en las distintas plataformas de redes sociales.