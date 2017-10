Kendall Jenner por fin habla de polémica publicidad de Pepsi: "Me sentí tan estúpida"

Hace algunos meses salió a la luz un polémico comercial de la marca de bebidas de fantasía, Pepsi, en el que participó la famosa miembro del clan Kardashian, Kendall Jenner.

En el spot se mostraba a la celebridad en medio de una sesión fotográfica mientras, a un costado, pasaba una marcha por la paz. Esto, en el contexto de la violencia interracial en Estados Unidos.



Jenner, que estaba con una peluca rubia, se sumó a la marcha y le entregó una lata de bebida de la marca a un policía en señal de unidad. Esto fue lo que no todos tomaron muy bien.

Pepsi: "Vive por los momento de ahora" por Kendall Jenner feat Lion || 2 Parte. #JennerSpanish pic.twitter.com/Lxk1QvuqyO — Jenner Spain (@JennerSpain_) April 4, 2017

Y es que criticaron a la marca por usar los conflictos sociales para vender un producto, en un momento en el que los estadounidenses salen a las calles para luchar contra la desigualdad de géneros y el racismo.

“Me siento muy mal de que se hayan ofendido. Me siento muy mal de que esto haya sido tomado de una forma equivocada. Me siento como una mierda”, dijo Jenner, según recoge el portal web del medio Entertainment Tonight, donde se espera que salga a la luz una nueva temporada del reality ‘Keeping up with the Kardashians’, en que participa toda la familia.

“Nunca le haría daño a propósito a alguien, nunca. Me siento una estúpida”, continuó la celebridad en medio de lágrimas.

De todas formas, Kim Kardashian le aseguró a su hermana que “esta es la primera vez que tienes un escándalo”, intentando consolarla.

“Esta es tu primera experiencia real con algo como esto, está bien … Esta va a ser la lección más grande que aprendiste”, le dijo.

Con todo, también hubo algunos internautas que celebraron que Kendall participe de comerciales que sean un poco más profundos, como este, que reflejó -o al menos lo intentó- el contexto social por el que atraviesa Estados Unidos.

Puedes ver el video con las declaraciones de Kendall, en inglés, a continuación: