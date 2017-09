Kim Kardashian confirma que tendrá un tercer hijo

Tras una serie de rumores que aseguraban que Kim Kardashian y, su esposo, Kanye West estaban esperando un tercer hijo en un vientre de alquiler, la empresaria confirmó la noticia en televisión.

Se trata de un teaser de la temporada 14 de la popular serie de E! Keeping Up With the Kardashians, en el que Kim habla por teléfono con su hermana Khloé y le cuenta la noticia.

En el video Kim le dice a su hermana de 33 años -que también está embarazada-: “¿Qué pasa cada vez que digo ‘Adivina qué’?”, y ella le pregunta: “¿La persona está embarazada?”. “¡Tendremos un bebé!”, exclama la Kardashian mayor.

Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 28, 2017 at 12:14pm PDT

Antes de este “adelanto”, la socialité había confesado que le interesaba alquilar un vientre para tener un hijo. “Después de hablar con Kanye, creo que la subrogación es una opción, pero nunca pensé que tan realista”, dijo hace cinco meses la mujer que ya tiene dos hijos, North (5) y Saint (2).

Hay que recordar que este es el tercer embarazo simultáneo de la familia Kardashian. El viernes pasado, el portal de noticias TMZ dio a conocer que la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, estaría esperando su primer hijo. En tanto, esta semana se dio a conocer el embarazo de Khloé.