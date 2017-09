Kel Calderón responde a críticas machistas: Mis logros no dependen de cuánta ropa uso

" I hope you know I'm for the takin' You know this cookie's for the baking 🎶" [cada vez me acerco más a poner lyrics de un reggaeton 🙈] Amando mi @huaweimobilecl y su cámara leica 🙌 #huaweiP10

A post shared by Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) on Aug 8, 2017 at 5:46pm PDT