Kylie Jenner realizó su "primer desnudo" para una revista

Si bien Kylie Jenner nos tiene acostumbrados a publicar sensuales y sugerentes fotos, la empresaria nunca había realizado un desnudo formal hasta ahora.

Siguiendo los pasos de sus hermanas, la menor del clan Kardashian posó prácticamente desnuda en una sesión de fotos para la revista W, donde aparece cubierta sólo por un vestido trasparente que no deja nada a la imaginación.

“Este es, en realidad, mi primera sesión de fotos desnuda”, señaló la joven. “Siempre posteo fotos sexy, pero nunca desnuda”, aseguró.

Recordemos que con sólo 20 años, Kylie se ha convertido en una de las empresarias más importantes del mundo gracias a su línea de maquillaje Kylie Cosmetics, la que está avaluada en casi un billón de dólares.

En los últimos meses la estrella del canal E! ha hecho noticia por su ruptura con el cantante Tyga, tema del que también habló en la publicación que sale a la venta el 31 de agosto.

“Me he divertido más este último mes que lo que me he divertido en años. Es como si los últimos tres años de mi vida fuesen solo algo borroso. Solo me quedaba en casa todo el día”, dijo.

“Ahora siento que puedo ser más yo misma. Me siento mucho más libre. Me siento real y genuinamente feliz ”, agregó.