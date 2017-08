Courteney Cox recupera su rostro tras retirar implantes de su cara

Hace algunos meses, la actriz Courteney Cox (53) aseguró que estaba arrepentida de sus operaciones y tratamientos estéticos, por lo que decidió disolver los implantes que habìa puesto en su rostro.

“Me siento mejor porque parezco yo misma. Las cosas cambian. Todo caerá. Traté de no estropearme, pero en realidad, me daba una falsa apariencia”, dijo en una entrevista con la revista New Beauty.

Tras esto, la exactriz de Friends apareció luciendo completamente renovada y con una imagen mucho más natural que la que ha tenido en los últimos años.

“Crecí pensando que la apariencia era lo más importante y es muy triste porque me metí en problemas. Estuve trabajando duro por mantenerme pero, en realidad, empeoró las cosas”, agregó.

Recordemos que la actriz, actualmente se encuentra preparando su matrimonio con el músico de Snow Patrol Johnny McDaid, y en las últimas semanas hizo noticia por una foto donde aparece su hija adolescente.

La imagen que desató muchos comentarios negativos, muestra a la joven besando a su madre en el mentón.

Happy birthday my love! So happy to be here with you ♥️ @johnnymcdaid pic.twitter.com/8VPFfBaUV3

— Courteney Cox (@CourteneyCox) July 24, 2017