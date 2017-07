Vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, fue hallado muerto

El portal de espectáculos TMZ informó que Chester Bennington, vocalista de la banda estadounidense Linkin Park, fue hallado muerto a los 41 años tras un presunto suicidio.

Fuentes policiales indicaron al medio -conocido por acertar en todas sus primicias- que el cantante se habría ahorcado en su residencia en Palos Verdes Estates en el condado de Los Angeles. Su cuerpo habría sido descubierto este jueves justo antes de las 9 de la mañana (12 del día en Chile).

La noticia fue confirmada por el departamento forense de Los Angeles. Brian Elias, jefe de operaciones del organismo indicó a la agencia de noticias AFP que el asunto “se maneja como un posible suicidio”.

Mike Shinoda -MC, teclista y guitarrista de Linkin Park- también corroboró esta información. “Impactado y con el corazón roto, pero es verdad. Emitiremos un comunicado oficial tan pronto lo tengamos”, escribió en Twitter.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017