5 videojuegos olvidados que se merecen una segunda oportunidad

La industria de los videojuegos es enorme, con ideas únicas que compiten constantemente por la atención de la gente. De manera lamentable, existen muchas franquicias que a pesar de tener un concepto original y una gran ejecución, no siempre reciben la atención que se merecen.

Pero eso no significa que no tengan sus fans, o que no merezcan una segunda oportunidad gracias a su creatividad o ideas no exploradas. Hoy, vamos a ver 5 de esos títulos que merecen ver la luz del día nuevamente.

1) Vigilante 8

Vigilante 8 es una serie de acción/carreras que llegó al Nintendo 64 y Sony Playstation en 1998. Este juego se basaba en un 1970 alterno, en donde la falta de petróleo creó una grave crisis económica y criminal.

Dentro de este caos, un grupo de civiles llamado “Vigilantes” arma sus propios autos con tecnología militar para poder ayudar y defender a los afectados por la crisis, mientras que criminales bajo el nombre de “Coyotes” hacen lo mismo, con la intención de robar y destruir todo en su camino.

Es un juego de acción rápido, con un estilo único que ha mantenido su originalidad hasta la fecha y que logra, además, entregar jugabilidad rápida y explosiva.

Cada vehículo puede tener tres armas conectadas y una ametralladora, y cada conductor tiene su propia habilidad especial. A través de esto puedes crear varias combinaciones para defender y atacar a tus enemigos de maneras creativas.

Esto de por sí ya podría ser una gran idea para un juego moderno, ya que últimamente hemos visto cómo muchos títulos buscan darle opciones y formas de experimentar con un arsenal lleno de variedad al jugador.

En conjunto a eso, con la creatividad de la historia y la posibilidad de personalizar tu propio vehículo de “Vigilante” o “Coyote”, esta serie merece una segunda oportunidad para probar lo que se puede hacer con este concepto.

2) Turok

Existen muchos juegos en primera persona, por lo cual es bastante difícil lograr llamar la atención del público, pero Turok logra resaltar gracias a una historia que explora una versión mítica de nuestro universo. Ésta mezcla tecnología antigua y futurística, en conjunto con la cultura nativo-americana y monstruosos dinosaurios.

Actualmente, en la industria de los videojuegos existe una “sequía” de shooters con ideas originales. La gran mayoría de estos títulos ocupan los mismos ambientes e ideas de siempre, sin mucho cambio. Existen algunas pequeñas excepciones, pero en gran parte, el género parece estar en retroceso.

A diferencia de estos títulos más tradicionales, Turok era un juego en donde podías aparecer en mundos completamente distintos y desconectados de la realidad, con una combinación de armas únicas y elementos de jugabilidad.

La serie Turok podría llenar ese vació creativo si es utilizada de la manera correcta. Los juegos originales fueron lanzados en una versión remasterizada hace poco, que fue muy bien recibida por la gente, lo que indica que existe un público que está interesado en volver a ver a esta serie en la industria.

Es el juego que podría mostarle a los demás creadores lo que se puede lograr cuando se suelta la creatividad.

3) Blast Corps

Blast Corps es un juego con una premisa bastante simple: destruye todo en tu camino. Utilizando vehículos de construcción, militares e incluso robots gigantes, debes limpiar el camino de edificios para un camión fuera de control que lleva una carga explosiva

Si te tomas demasiado tiempo, el camión chocará y explotará. Todo depende puramente de tu habilidad y creatividad para usar los vehículos a tu favor y salir victorioso.

Lamentablemente, Blast Corps fue una de las víctimas de la adquisición de Rare por Microsoft, por lo que nunca se vio un nuevo juego en la serie. Ahora, con la tecnología de destrucción que existe para juegos, podría ser revivido para demostrar el poderío de los nuevos motores gráficos.

Los desafíos de Blast Corps eran creativos, extraños, pero por sobre todo entretenidos. Era un juego que, como muchos otros en esta lista, dejaba largar la creatividad con tal de crear una experiencia única que pone la diversión por sobre todo lo demas.

En una industria que actualmente parece estar atascada en crear juegos complejos sólo para poder presumir de esto, Blast Corps fácilmente podría demostrar el valor de la simplicidad si le dieran una segunda oportunidad.

Como un agregado, podrían integrar herramientas para crear vehículos y etapas personalizadas, las cuales podrían ser compartidas con otros jugadores para aumentar la vida del juego a través de la comunidad de fans.

4) Legacy of Kain

La serie de Blood Omen fue, en su momento, uno de los puntos más altos de los videojuegos de aventura. En Playstation, simplemente no había comparación.

Una historia de vampiros, venganza y destino que cautivó la imaginación de muchas personas, sobre todo debido a que, a diferencia de otros títulos de la época, acá jugabas como un villano o anti-héroe.

No es necesariamente para todos, pero si tienes ganas de vivir una experiencia gótica de horror, es altamente recomendado. Tienes múltiples formas de resolver los problemas que el juego te presenta, comenzando como un personaje extremadamente frágil a una fuerza imparable, sacada directamente de la mejor novela de terror.

Con el resurgimiento de juegos de aventura y RPG en los últimos años, en particular gracias a series como The Witcher, Divinity y Dark Souls, la posibilidad de renovar Legacy of Kain y traerlo de vuelta a la industria de videojuegos está presente, y podría entregar una experiencia única al dejarte jugar como un villano, en vez del típico rol de héroe.

5) Medal of Honor

Llegamos a una serie que murió y fue olvidada no por la baja calidad de sus juegos, sino por las malas decisiones de la compañía publicadora. Medal of Honor fue la serie de videojuegos que comenzó la avalancha de títulos de disparos cinemáticos, influyendo a la industria y dejando una marca permanente en ella.

Cada juego se basaba en diferentes historias inspiradas en acontecimientos reales de la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente intentaron crear uno ambientado en los conflictos militares modernos.

La jugabilidad era directa, usando armas del periodo recreadas de manera fiel, y poniéndote en la primera línea de múltiples asaltos con un escuadrón. Esta combinación lograba una genial experiencia tanto en el modo de historia como en multijugador, lo cual cementó la reputación del juego.

Lamentablemente, el error fue lanzar el juego al mismo tiempo que las nuevas versiones de Battlefield, dentro de un mercado ya saturado con ideas del mismo tipo.

Es una buena serie que simplemente nunca pudo encontrar su momento en la luz del día, luego de que el género se saturara tanto.

Pero existe una posibilidad nueva, gracias a ese foco en historias reales que ha caracterizado a la franquicia: la Guerra de Vietnam. Es un teatro bélico que no ha sido explorado muy bien, pero que atrae la atención de la gente gracias a la extraña mezcla de tecnologías, tácticas y el contexto histórico.

Una guerra donde no se puede decir que un lado era bueno o malo, donde todo fue un desastre de comienzo a fin, y el golpe emocional que esto fue tanto para el mundo como para las personas que se vieron directamente involucradas. Medal of Honor merece una segunda oportunidad para mostrar esta realidad.

Esas son 5 series que creemos merecen una nueva oportunidad en el mundo de los videojuegos ¿Cuál te gustaría ver a ti? Cuéntanos en los comentarios