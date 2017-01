Usuarios reportan masiva caída y múltiples errores en Facebook

Este viernes ha sido un día desagradable para los usuarios de Facebook. Caídas, errores, impedimentos de inicio de sesión y dashboards en blanco, errores con las fan pages, son solo algunos de los pocos errores que los cibernautas han manifestado por otras redes sociales.

Es 13 de enero y se han reportado fallas en las páginas de Facebook. pic.twitter.com/an5UZGwmp4 — Sarmiento Informa (@chama_lopez) 13 de enero de 2017

URGENTE | Reportan falla que estaría afectando a Facebook: Millones de usuarios con problemas para cargar fotos y actualizar contenidos — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 13 de enero de 2017

Al parecer, el error no sólo está afectando al territorio chileno, puesto que usuarios de todo el mundo han reportado fallas tanto en sus móviles como computadoras, impidiendo su uso social, de entretención o laboral. Según algunos cibernautas, el fallo está afectando fundamentalmente a la función de “administración de páginas”.

Según el sitio Down Right Now, especializado en caídas de páginas webs, el fallo lleva más de una hora afectando a sus más de 1350 millones de miembros. En tanto, Facebook no se ha manifestado al respecto.

Por otra parte, algunos tuiteros han aprovechado la situación con humor, publicando memes en referencia a la masiva falla.

Como cuando #Facebook y su admin de páginas murieron y tienes un chingo de trabajo #LoQueLosCommunityManagersCallamos pic.twitter.com/fg2KwYcA8V — Inphyy Watkins ♥ (@Giggly_Stoner) 13 de enero de 2017