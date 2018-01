El emotivo mensaje de Palmenia Pizarro tras la muerte del compositor de "Cariño malo"

Viernes 19 enero de 2018 | Publicado a las 15:15 · Actualizado a las 15:37

Debe ser uno de los vals peruanos más famosos en Chile y Latinoamérica, por eso el fallecimiento de Augusto Polo Campos, el compositor de “Cariño malo”, fue noticia en Lima y en la mayoría de las capitales del continente.

El músico murió a los 85 años luego de combatir las complicaciones derivadas de una diabetes severa. Días atrás, según el diario peruano El Comercio, Polo había sido hospitalizado a raíz del mismo diagnóstico.

En Chile, una de las voces más celebres de la música popular y excolaboradora del peruano sintió más que nadie su partida: Palmenia Pizarro, quien durante la década del sesenta popularizó “Cariño Malo” tras haberlo conocido previamente en una ceremonia diplomática.

“Siento un dolor profundo en estos momentos, por la pérdida de este gran amigo y compositor peruano, Augusto Polo Campos, a quién le agradecí toda mi vida el haber tenido el privilegio de ser la primera cantante en grabar el original de esa, hoy, immortal obra ‘Cariño malo"”, contó Palmenia a través de un comunicado.

“El éxito del vals fue tan grande que artistas como Olga Guillot y Sara Montiel hicieron sus propias versiones, entre muchas otras. Hoy, son cientos de cantantes los que la han grabado y la incluyen en su repertorio”, añadió la chilena sobre el mayor hit de su discografía.

En un artículo de la enciclopedia virtual Música Popular, Palmenia cuenta cómo conoció a Polo. Ocurrió en 1963, un año antes de la grabación de “Cariño malo” y durante una ceremonia en la embajada de Perú donde el compositor le contó la historia de la canción: “(Él) Me dijo: ‘Yo me vine a tu país porque me acabo de separar de mi esposa. Ha sido muy difícil para mí, y el día antes de viajar iba con mi pasaporte, salí de las oficinas y ella venía por la misma vereda. Y cuando me vio se cambió de vereda"”

De acuerdo a la anécdota de Palmenia, “eso le dolió mucho. Y ahí saca una hoja y escribe: ‘Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte, cariño malo’. Y todos dicen: ‘Hoy vuelvo a verte’. Al otro día en el avión la terminó. (La canción) Venía inédita cuando me la entregó”, contó.