Orquesta Clásica U. de Santiago tocará en comunas emblemáticas de Violeta Parra

Un recorrido musical por el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, el Centro Cultural Lo Prado y la Aldea del Encuentro (La Reina) es lo que realizará la Orquesta Clásica U. de Santiago compuesta por 39 músicos y su director Nicolas Rauss, el 4, 10 y 18 de octubre respectivamente para homenajear a Violeta Parra en sus 100 años de natalicio (4 de octubre 1917 – 5 de febrero 1967).

Las tres comunas escogidas tienen directa relación con la artista, ya que en el barrio de Matucana – cercano al Aula Magna-, la cantante realizó sus primeras actuaciones de nivel profesional, en los restaurantes La Popular o El Tordo Azul. En la comuna de Lo Prado, ex “Barrancas”, Violeta Parra pasó su infancia junto a su madre y su hermano Roberto. Pero La Reina fue su lugar más emblemático: allí construyó su carpa (La Cañada Nº 7200), símbolo del encuentro y despedida de su obra con el público.

“Algo central de esta celebración es la itinerancia de este repertorio. No fue pensado como un concierto único, la idea es llevar este trabajo mancomunado a lugares que se relacionaron con la vida y obra de Violeta Parra, como Estación Central, Lo Prado y La Reina. Así como también la selección de obras que reúne su contenido político, ético y también lo estético de sus canciones”, cuenta Andrés Zúñiga, director de Extensión U. de Santiago.

“Me gustan los estudiantes”, “Qué he sacado con quererte”, “Casamientos de Negros”, “Rin del Angelito”, “Por qué los pobres no tienen” o “Arriba quemando el sol”, serán parte del repertorio escogido en colaboración con el músico Ernesto Parra y el escritor Jorge Montealegre. Juntos, se someterán a la dirección general de Nicolas Rauss. “Me llama profundamente la atención la simplicidad de las canciones de Violeta Parra, la fuerza expresiva y toda la investigación que hay detrás sobre los pueblos originarios que se ve reflejado en la composición. Imposible no escuchar una canción hasta el final”, dijo Rauss.

Invitados

Para esta serie de presentaciones, la Orquesta Clásica U. de Santiago solicitó un encargo de arreglos para voz y orquesta al maestro Guillermo Rifo, percusionista, arreglador, académico, compositor y director orquestal con más de 50 años de trayectoria. “Este concierto es imperdible por los arreglos, la calidad de la orquesta, su director y las solistas, ya que lleva el sonido sinfónico a las composiciones de Violeta, manteniendo el canto”, cuenta Rifo.

El elenco será acompañado en vivo de dos destacadas intérpretes: Magdalena Matthey, cantante y compositora con ocho discos publicados; y Pamela Flores, actriz y soprano, licenciada en música y canto lírico en la Universidad Católica.

El colectivo “Memorarte: Arpilleras Urbanas” también participará de las actividades, con la fabricación a mano de un faldón a gran escala que reúne las palomas y hojas bordadas en el taller masivo de arpilleras, realizado en la explanada de la Universidad de Santiago por vecinos y comunidad Usach. El faldón será parte de la itinerancia de esta serie de conciertos, eximia representante de la arpillera a nivel mundial.

“Canto a la Diferencia” tuvo el financiamiento del fondo de la música del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de un proyecto adjudicado por la Corporación Cultural U. de Santiago el año 2016, la colaboración de Fundación Violeta Parra y la municipalidad de Lo Prado y La Reina.

Conciertos Estación Central – Aula Magna U. de Santiago de Chile, Av. Ecuador 3659. 19 horas. Esta fecha contará con streaming en vivo a través del fan page de Extensión: www.facebook.com/UsachExtension Lo Prado – Centro Cultural Lo Prado, Paseo de las Artes 880. 19:30 horas. La Reina – Aldea del Encuentro, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº 9750 con Larraín. 19:30 horas.

