Tres denunciantes de Cristián Aldana por abuso sexual contaron sus testimonios en un video

“El primer hecho fue en una situación de una orgía, que eramos todas menores, fue en el año 2002, yo tenia 14 años… Fue mi primera experiencia sexual“. Así comienza el video en el que tres víctimas narran su historia de abuso con Cristian Aldana, el vocalista de El Otro Yo, hoy en prisión preventiva luego que la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) presentara cargos contra él por abuso sexual, corrupción de menores y transmisión de enfermedades.

El video fue subido en la cuenta del colectivo feminista trasandino La Matria, y en él, tres mujeres (Ariell, Charlie y Felicitas) cuentan sus testimonios y razones que las llevaron a denunciar al músico. Ellas son “tres de las diez mujeres que denuncian a Cristian Aldana“, reza la descripción en YouTube.

En casi nueve minutos y medio, el clip estremece por el detalle de sus relatos. “Lo denuncio por contagio de enfermedad sexual. Me contagio una hepatitis B a mi casi 15 años“, cuenta una de las mujeres denunciantes, y luego continúa. “Cuando hice la denuncia, me dicen que en la UFEM habían entrado seis denuncias penales más por abuso sexual a menores y corrupción de menores, y ahí empezó todo esto que hoy se esta visibilizando, y que hoy nos une a través de historias tan horribles que vivimos… Lo conocí a los 13 años. él me decía qué tenía que decirle a mi madre y qué no“, relata.

El escándalo estalló en mayo pasado cuando la ex novia de Aldana, Carolina Luján, contó a través de un grupo en Facebook (Víctimas de Cristian Aldana) detalles de su relación con el músico, en los que asumía haber sido víctima de abuso sexual y manipulación. También reveló que su lazo dependiente comenzó cuando ella tenía 13 años, para luego terminar seis años después.

Aldana desde el 23 de diciembre pasado se encuentra en prisión preventiva. Una vez que se conocieron las denuncias, la voz de El Otro Yo ha intentado de diversas formas demostrar su inocencia, lo mismo que sus fans más acérrimos.

Una muestra de lo anterior ocurrió en una marcha organizada en Buenos Aires en contra de la violencia de género. Allí, Aldana se presentó vestido de monja, para cantar una canción que se hacía cargo de su versión de los hechos, acompañado de seguidores.