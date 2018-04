Proyecto Fondo de Música arriesga realización: con cambio de Gobierno no hay quién firme

Miguel Vera-Cifras, Magister en Musicolog√≠a Latinoamericana, postul√≥ al Fondo de la M√ļsica para poder participar en el 12¬į Congreso Internacional de Jazz con una ponencia. El 28 de febrero le avisaron que hab√≠a ganado. Pero no le advirtieron que el cambio de Gobierno y la creaci√≥n del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio pondr√≠an en peligro su viaje…

A continuación el relato de Miguel Vera-Cifras:

Proyecto ganador de ventanilla abierta arriesga realizaci√≥n y consejo de cultura se excusa de entregar los fondos porque ‚Äúno hay quien firme‚ÄĚ.

El pasado 28 de febrero recib√≠ un correo electr√≥nico con la buena noticia de que ‚ÄúVentanilla Abierta‚ÄĚ del Fondo de la M√ļsica hab√≠a acogido mi solicitud de financiar mis pasajes a√©reos para asistir al 12¬į Congreso Internacional de Jazz (‚ÄúJazz voices‚ÄĚ) a realizarse en Graz, Austria, entre el 17 y el 20 de mayo de 2018.

En la resoluci√≥n exenta N¬į 449 (del 27/02/2018) se me informaba que el proyecto hab√≠a sido calificado con un 100% de puntaje final y se me encarec√≠a la urgencia de firmar lo antes posible el Convenio de Ejecuci√≥n del Proyecto con el cual se formalizaba la adjudicaci√≥n de recursos. Comenc√© a reunir la documentaci√≥n requerida, a cotizar pasajes y coordinar la cita para firmar el convenio. Aunque yo debo financiar de mi bolsillo mi hospedaje, seguro de salud y manutenci√≥n (alrededor de unos 400 mil pesos), la ayuda con el transporte a√©reo ($ 1.100.000) es determinante para mi asistencia al Congreso, pues obviamente carezco de los recursos para asumir tal gasto, lo cual significa ‚Äďy disculpen que insista- que sin la subvenci√≥n me resulta imposible viajar a tan relevante evento acad√©mico. Pero a poco andar comenzaron los tropiezos que, m√°s pronto de lo esperado, pasaron a feroz descalabro.

Primero me informan que al coordinador que debía contactarse conmigo lo habían cambiado. Bueno, fui hasta sus oficinas con la documentación requerida y firmé el Convenio para recibir los fondos. Luego solicité a una entidad privada un préstamo bancario para cubrir los gastos de manutención en Graz no contemplados por el fondo, más una asesoría profesional para la traducción del texto y la inscripción al congreso (80 euros). Luego de pagar, quedé a la espera de que me avisaran cuando retirar mi cheque para así concretar la compra de los pasajes.

‚ÄúNo hay quien firme el documento‚ÄĚ

Pero nunca avisaron. Pasaron los d√≠as y nada. Los pasajes a Austria sub√≠an precio, mientras el plazo l√≠mite se acercaba apremiantemente. Fui a ver al coordinador para saber el por qu√© de la demora y, entonces, √©l me explica que debido al cambio de gobierno y a la implementaci√≥n del nuevo Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, ‚Äúno hay quien firme el documento‚ÄĚ y que est√° todo retrasado, ya que a√ļn no se han nombrado los Seremis y muchos cargos est√°n vac√≠os, por lo cual no queda m√°s remedio que esperar.

Una buena y una mala noticia

Ahora, a casi un mes de iniciado el proceso el coordinador me llama para decirme: ‚ÄúMiguel, te tengo una noticia buena y una mala: la mala noticia es que, debido a que reci√©n acaban de nombrar a la persona que debe firmar tu Convenio, es probable que el documento no est√© firmado a tiempo para entregarte los fondos. Lo bueno es que te dejamos en libertad para que puedas comprar t√ļ mismo el pasaje y luego, cuando regreses de Austria, reembolsarte nosotros el precio del ticket. No puedo asegurarte que el dinero est√© antes as√≠ que t√ļ asumes el riesgo de que el proyecto no sea llevado a cabo‚ÄĚ.

¬°Ins√≥lito! Compungido, estupefacto y en√©rgico, le explico que no tengo dinero para hacer tal cosa y que ya me endeud√© para cubrir los otros gastos (manutenci√≥n, seguro de salud, hospedaje y traducci√≥n del texto), ante lo cual el coordinador, disculp√°ndose y de manera inaudita, me responde: ‚ÄúMiguel, tienes toda la raz√≥n, yo te entiendo, el error ha sido nuestro y t√ļ no tienes ninguna culpa de que haya cambiado el gobierno ni de que se implemente un nuevo Ministerio, pero no podemos hacer nada, ya que el Convenio debe ser revisado y firmado por la autoridad que fija la ley y como estamos atrasados, hemos puesto una cl√°usula ad hoc para que puedas imputar gastos desde ahora‚ÄĚ.

Y esto me lo informan a 30 d√≠as del viaje, cuando el pasaje ya ha subido exorbitantemente de precio, ya he pagado mi inscripci√≥n y mi nombre y ponencia (‚ÄúIdentidad, identificaci√≥n y singularidades de g√©nero en el jazz en Chile. (un estudio de casos)‚ÄĚ aparece considerado en el programa oficial del Congreso emitido por la University of Music and Performing Arts Graz, donde fui invitado.

Ahora, burocracia mediante, Ventanilla Abierta me deja a la deriva entregado al simple hecho de tener o no tener una plata que, como premisa del concurso, yo no tengo y por lo cual acud√≠ ante ellos. Adem√°s, se me achaca la responsabilidad de asumir el riesgo de esperar la tan esquiva firma. As√≠ est√° la cosa. Ahora se hace tarde y ma√Īana trabajo temprano. Apagar√© la luz.

Sinceramente,

Miguel Vera-Cifras

Magister en Musicología Latinoamericana.

Universidad Alberto Hurtado