Proyecta Memoria y Fundación Aldea conmemorarán 9 desastres naturales ocurridos en mayo

Se trata de la Campa√Īa ‚ÄúSaber de Memoria‚ÄĚ que incluye iniciativas de urbanismo t√°ctico como un ‚ÄúHipocentro de Memoria‚ÄĚ en Santiago y Copiap√≥, talleres escolares y seminarios sobre memoria y desastre, ‚ÄúAlertas de memoria‚ÄĚ, donde sirenas y campanas de iglesias sonar√°n a la hora exacta del siniestro y una fuerte campa√Īa en redes sociales.

Fundación Proyecta Memoria y la Fundación Aldea buscan conmemorar 9 desastres naturales que ocurrieron durante el mes de mayo en la historia de Chile, organizado por.

El terremoto de Valdivia, el m√°s grande registrado en la historia de la humanidad en 1960, la erupci√≥n del volc√°n de Chait√©n en 2008, cuyas cenizas llegaron hasta Buenos Aires, el cataclismo del 13 de mayo en el siglo XVII en Santiago, en que surge el mito del Cristo de Mayo… Cada evento tiene un relato que hay que proyectar a futuro y comienza en la fecha exacta que este sucedi√≥. Esa fecha se debe ‚ÄúSaber de Memoria‚ÄĚ.

Terremotos, maremotos, aluviones, erupciones volc√°nicas e incendios son eventos que afectaron durante el mes de mayo a casi todo Chile, entre las regiones de Arica y Parinacota y la de Los Lagos, con p√©rdida de vidas humanas y da√Īos en las ciudades y cambios en el paisaje, pero tambi√©n forjaron un esp√≠ritu de sobrevivencia y adaptaci√≥n, conductas que han moldeado nuestra identidad nacional y ya forman parte de nuestro patrimonio.

‚ÄúLa memoria salva vidas y esta campa√Īa hace un llamado a que los propios ciudadanos que conviven en territorios vulnerables, la utilicen como un recurso de desarrollo sustentable. No se trata de causar miedo o vivir con el resentimiento constante, si no todo lo contrario, debemos rescatar cuales fueron las innovaciones, los inventos e ideas que surgen post desastre y que mejoraron nuestra calidad de vida. Todos debemos comprender que somos parte de esa soluci√≥n, porque los desastres no son naturales, si no socio-naturales‚ÄĚ menciona Patricio Mora, director ejecutivo de Fundaci√≥n Proyecta Memoria.

‚ÄúEl olvido es el peor aliado, por esto es que las fechas de cada uno de los desastres socio-naturales las debemos Saber de Memoria, a partir de esto se gatillan procesos de memoria local, de aprendizajes para no repetir errores, para mejorar practicas territoriales. ¬ŅQu√© no aprendimos en el gran aluvi√≥n de Copiap√≥ del 2015 que luego volvimos a cometer los mismos errores en el del 2017? La historia nos demuestra que son fen√≥menos c√≠clicos que hay que tener incorporados en nuestro saber local‚ÄĚ. Soledad D√≠az de la Fuente, de Fundaci√≥n Aldea.

‚ÄúNuestras fundaciones colaborar√°n apoyando la realizaci√≥n de acciones de aprendizaje ciudadano masivas. Por ejemplo en Copiap√≥ se dejar√° un registro de hasta d√≥nde lleg√≥ el barro en las viviendas tras el aluvi√≥n del 2017 y en Chait√©n nos importa compartir a nivel nacional el proyecto del Museo de Sitio de Chait√©n en un terreno donde no fueron removidos los escombros y las casas quedaron como las dej√≥ la erupci√≥n… El Pompeya Chileno le dicen, este proyecto lo est√° liderando la Fundaci√≥n Pro Cultura y hay que aprender de √©l‚ÄĚ Soledad D√≠az de la Fuente, de Fundaci√≥n Aldea.

Proyecta Memoria, Fundaci√≥n Aldea y diversos actores p√ļblicos y privados, han organizado m√°s de 25 conmemoraciones a lo largo del pa√≠s durante estos √ļltimos 8 a√Īos, los cuales pretenden promover un ejercicio de memoria colectiva en las localidades m√°s afectadas.

‚ÄúEn la √ļltima conmemoraci√≥n del terremoto del 24 de enero del 1939 junto a la Unidad de Patrimonio de Chillan, desarrollamos cicletadas, seminarios, intervenciones art√≠sticas donde participaron m√°s de 1000 personas, es impresionante. Chill√°n dej√≥ de olvidar y opt√≥ por el camino del recuerdo activo, as√≠ la idea es que todo territorio utilice estas fechas con fines educativos, con el fin empoderarnos de nuestros entornos y dar opiniones informadas, por ejemplo en la creaci√≥n de planes reguladores comunales‚ÄĚ, menciona Mora.

‚Äú¬ŅSaben cu√°ndo es el D√≠a de la Ingenier√≠a en Chile? Nace justamente por inspiraci√≥n del terremoto del 13 de mayo de 1647, ya que simb√≥licamente el 14 de mayo se inicia la gran reconstrucci√≥n de Santiago donde la ingenier√≠a jugar√≠a un rol fundamental buscando mejoras t√©cnicas que protejan a los habitantes de la zona central‚ÄĚ, agreg√≥ D√≠az de la Fuente, Fundaci√≥n Aldea.

Entre las diversas ciudades que fueron afectadas en mayo en nuestra historia se cuentan Santiago, Penco, Valdivia, Valpara√≠so, archipi√©lago de Chilo√©, Chait√©n, Pe√Īalol√©n, Iquique, Arica y Copiap√≥ entre otros:

1. Mi√©rcoles 2 de mayo/ Erupci√≥n de Volc√°n Chait√©n en 2008/ 10 a√Īos

2. Jueves 3 de mayo/ Aluvi√≥n de Quebrada de Macul en 1993 / 25 a√Īos

3. Viernes 4 de mayo/ Incendio en Valpara√≠so en 1914/ 104 a√Īos

4. Mi√©rcoles 9 de mayo/ Terremoto y maremoto de la Zona Norte Grande en 1877/ 141 a√Īos

5. Jueves 10 de mayo/ Aluvi√≥n en la Regi√≥n de Atacama y Coquimbo en 2017/ 1 a√Īo

6. Domingo 13 de mayo/ Terremoto de la Zona Central en 1647/ 371 a√Īos

7. Lunes 21 de mayo/ Terremoto y maremoto de la Zona Central en 1960 /58 a√Īos

8. Martes 22 de mayo/ Terremoto y maremoto de la Zona Sur en 1960/ 58 a√Īos

9. Viernes 25 de mayo/ Terremoto y tsunami de la Zona Central de 1751 / 267 a√Īos