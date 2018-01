Creador de "Padre de Familia" explicó chiste de 2005 sobre acoso sexual de Kevin Spacey

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 10:32

Llevaba meses esquivando el tema, hasta que tras ser consultado por una corte fans y periodistas Seth MacFarlane tuvo que explicar porqué, 12 años atrás, en la serie animada “Padre de Familia” que él mismo produce y dirige, se anticipó y vaticinó el escándalo sexual que ahora envuelve al actor Kevin Spacey.

En un episodio de 2005, se ve al personaje Stewie correr desnudo en medio de un centro comercial para sorpresa de los asistentes. En la escena, al momento de la estampida, el bebé de la familia (que en la trama desliza constantemente que es homosexual) lanza la siguiente afirmación: “¡Auxilio, me escapé del sótano de Kevin Spacey, ayúdenme!”.

12 años después, en medio de un panel del Winter Press Tour, instancia dependiente de la Asociación de Críticos de Televisión, MacFarlane afrontó la pregunta sobre la secuencia y reveló cuál fue el origen del chiste, tal como confirma el portal estadounidense Entertainment Weekly.

De acuerdo a su relato, el productor no estaba al tanto de los rumores de acoso sexual que rodeaban al exactor de “House of Cards”. “No recuerdo quién lanzó el chiste. Recuerdo cuando fue dicho… Era un rumor que realmente no había escuchado y que en la sala de escritores tenían. Y tuvo que ser explicado (porque no se entendía)”, dijo.

El productor Alec Sulkin, también presente en la cita, agregó más detalles del asunto: “Creo que eso venía de una historia en la que (Kevin Spacey) había sido golpeado en un parque de Londres, y afirmó que estaba paseando a su perro a altas horas de la noche y se cayó, y creo que eso generó una gran cantidad de sospechas”, dijo.