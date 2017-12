Detienen rodaje de la biopic de Freddie Mercury en medio de denuncias contra su director

Todo iba bien en el rodaje de “Rapsodia Bohemia”, la biopic (película biográfica) basada en la vida de Freddie Mercury, el difunto exlíder de Queen. Ya se habían adelantado las primeras imágenes del metraje y los nombres del reparto, además de las primeras escenografías, pero un problema con el director obligó a detener las actividades al respecto.

Esto, luego que el cineasta a cargo del filme, Bryan Singer, sufriera “un problema de salud que involucra a su familia”, de acuerdo a lo que informaron sus representantes.

La noticia ha sido confirmada por diversos portales de espectáculos, quienes a su vez han recogido las denuncias de índole sexual de algunas actrices contra el mismo director, quien ha sido acusado de acoso sexual por parte de Evan Rahel Wood y Jessica Chastain.

Lo anterior ha levantado suspicacias sobre el filme: algunos especulan que el rodaje está “en pausa” debido a que los productores están en busca de un nuevo director para la cinta, a la que no quieren relacionar con ningún atisbo de escándalo sexual.

Otros, por su parte, explican la partida del director a causa de constantes discusiones con el intérprete Rami Malek (“Mr. Robot”), encargado de encarnar al protagonista de la historia, Freddie Mercury.

Cualquiera sea la verdad al respecto, lo cierto es que aún no hay fecha para el reinicio del rodaje, ni tampoco una señal sobre la continuidad de Bryan Singer a cargo del proyecto. Brian May, guitarrista de Queen y uno de los productores ejecutivos del filme, no ha querido referirse al tema.