Destacan a Daniela Vega en EE.UU. como la posible "primera transgénero nominada al Óscar"

Continúa la campaña de la película chilena “Una mujer fantástica” con miras a una nominación al Óscar. La cinta se convirtió la semana pasada en la candidata oficial de Chile a la máxima distinción de la Academia, como también a los Premios Goya. En ese contexto, el filme de Sebastián Lelio ya inició un recorrido por Norteamérica, donde tuvo su estreno mundial y buenas críticas de parte de la prensa.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de parte de los críticos de cine ha sido su protagonista, Daniela Vega (28), la actriz transgénero que da vida a Marina en la trama. El nombre de la chilena ha aparecido entre las posibles candidatas a Mejor Actriz en los próximos Premios Óscar, hecho que se convertiría en un hito para la Academia.

En días en que la película está siendo exhibida en EE.UU., Vega concedió una entrevista a la prestigiosa revista norteamericana W Magazine, donde habló de cómo afronta la presión de cara a la temporada de premios y de aspectos desconocidos de su vida.

“En el pasado, cuando estaba en la escuela (de teatro), sentí violencia (por ser transgénero). Y también como adulta, cuando buscaba trabajo. El arte me salvó la vida“, comentó Daniela en la entrevista, donde destacan que en las predicciones de Gold Derby está dentro de las 10 favoritas a la nominación como Mejor Actriz en los Óscar.

“Creé una historia para ella (Marina, la protagonista de “Una mujer fantástica”). Incorporé resiliencia en ella. Cuando descubrí que yo era una mujer y quería compartirlo con la gente, descubrí que las mujeres tienen una enorme capacidad de resiliencia. La historia de Marina y Orlando, de Marina y su hermana, debían tener un elemento adicional. Le di una sensación de resistencia para que ella se mantuviese fuerte y digna”, relató.

Sobre su paso por los festivales norteamericanos, la chilena cuenta: “Ha sido muy divertido. ¿Cómo no puede ser divertido? Siento que estoy jugando. Me siento como una diva de los años 40. Me divierto mucho con esto del maquillaje y los peinados (para las alfombras rojas). El arte viene de un lugar muy profundo, poético y contemplativo, pero su presentación es muy frívola. Dicho esto, la combinación de estas dos caras es muy divertida“.

En el mismo diálogo, Vega contó que desde siempre se sintió una artista. “Siempre supe que quería pintar, bailar, cantar, actuar o escribir. Me enteré de que no puedo bailar ni pintar (risas), Pero estoy cantando, actuando y escribiendo”, apuntó, pero también habló de cómo conoció a Sebastián Lelio.

“Sebastián quería saber cómo es ser trans en Chile. En ese momento no sabía de qué trataba. Un amigo en común nos presentó (…) Hubo una confianza inmediata entre nosotros. Él vivía en Berlín en ese momento y yo en Chile, así que hablamos por correo electrónico y Skype. Cuando me envió el guión de ‘Una mujer fantástica’ fue cuando me di cuenta de que me quería para el papel“, contó.