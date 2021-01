01 enero, 2021 | Publicado a las 18:05

01 enero, 2021 | Publicado a las 18:05

¿Rendirás la PTU? Cómo disminuir los niveles de estrés, ansiedad y tips para responderla más rápido

La próxima semana miles de jóvenes darán la Prueba de Transición Universitaria para acceder a algún centro de formación técnica o universidad.

La prueba será rendida específicamente el próximo lunes 4 y martes 5 de enero, y luego los días 7 y 8, debido a las medidas sanitarias que está implementando el Minsal por la pandemia del COVID-19.

Los jóvenes participarán de un proceso que no tiene referente que pueda entregar su experiencia y en medio de un escenario de mucha incertidumbre y cambios.

En este contexto, el preuniversitario online gratuito Puntaje nacional, entregó una guía de cómo afrontar esta nueva realidad y consejos sobre cómo prepararse y afrontar la prueba.

Entre las recomendaciones se encuentra comunicar a los padres o profesores la preocupación que tienen frente al actual escenario para ayudar a bajar los nervios de manera sencilla y lograr canalizarla de manera positiva.

“Es importante recordar que el estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones que requieren energía para salir de ella. Esto puede ser positivo, porque se puede convertir en un impulso y nos mantiene alerta. Pero en grandes dosis puede ocurrir lo contrario”, explican desde Puntajenacional.cl.

Y añaden: “Compartir sentimientos y preguntarles a los estudiantes cómo están durante este proceso puede ayudar a una distensión del estrés; así, podrán exponer sentimientos y percepciones. Abrir estas temáticas en contextos formales e informales puede ayudar”.

En este sentido un estudio de Educación 2020 e Ipsos asegura que el 58% de los estudiantes reconoce que la situación sanitaria lo tiene preocupado o estresado, sin contar la preocupación propia que genera dar esta prueba y las expectativas frente a los resultados.

Por ello, no se puede obviar la ansiedad que genera este proceso. Los estudiantes sienten que están frente a un momento determinante e irremediable (si no sale como esperaban) de sus vidas. Esta percepción proviene de factores sociales, familiares, escolares y personales. “Es importante que el estudiante tenga una buena guía al momento de entender las expectativas que tiene de este proceso”, agregan desde el preuniversitario online.

“A veces, los contextos familiares juegan un rol muy relevante: esclarecer las expectativas desde las dos partes, tomando en consideración que existen muchas opciones luego de rendir la prueba y que ninguna es absoluta, ayuda a tomar una posición más sana frente a la prueba”, señalan.

“Existe siempre la posibilidad de volver a rendir la prueba o tomar otros caminos. Las experiencias en ese año de ‘descanso y estudio’ pueden ayudarnos a estar más claro en nuestras metas y posicionarnos frente a la universidad con otra visión. Trabajar también puede ayudarles a esclarecer cuáles son sus verdaderos intereses”, comenta Fabián Escobar, director Académico Puntajenacional.cl.

Por otro lado, debe existir un equilibrio entre estudiar y descansar, aunque a medida que se acerca la fecha de la prueba el estudio debe ser más estratégico que intenso.

“Reforzar lo que falta aprender bien y concentrarse en la autoevaluación de conocimientos para lograr sesiones de estudio eficientes es aconsejable. Las distracciones y pasatiempos siempre son importantes, cada uno puede ver qué es lo que le acomoda o lo saca del contexto de estudio. Las actividades deportivas siempre ayudan a distraerse y subir los niveles de energía.

“Lo importante es siempre balancear estudio y pasatiempos y no abusar de ninguno de los dos”, comenta Escobar.

Alimentación

Por otro lado, la alimentación durante estas semanas juega un rol fundamental. Es importante consumir cereales, pastas, arroz y legumbres. Incorporar los pescados altos en grasa como el salmón o atún y consumirlos dos veces por semana, ya que estos alimentos ayudan a aumentar la capacidad de memoria, lectura, atención y concentración previa a la prueba.

Con respecto al día de la PTU Francisca Barría, coordinadora Académica del preuniversitario recomienda “no innovar en el desayuno diario, para no sufrir algún inconveniente estomacal el día de las pruebas”.

Frente al tema de actividades de distracción se recomienda realizar aquellas que ayuden a relajarse o botar el estrés como, por ejemplo, leer, ver alguna serie o película, o simplemente juntarse con algún amigo (con las medidas de cuidado recomendadas) y hacer algo que los saque de la rutina diaria para lograr desconectarlos.

Finalmente, frente al rol de los padres es vital que ellos estén atentos y comunicarse con sus hijos, tratando de bajar a realidad las expectativas de los resultados.

“Los padres deben ser un apoyo en la forma de afrontar la prueba y los resultados de esta, no es el fin del mundo si les va mal como piensan muchos niños”, sostiene Barría.

Tips para responderla más rápido

Muchos estudiantes aún no saben cuánto tiempo deben demorar en contestar para hacerlo más eficiente y lograr responder todos los ítems.

En este contexto, Puntaje nacional dice que “para lograrlo, es recomendable hacer el cálculo de cuántos minutos dura la prueba y cuántas preguntas la componen”.

Entonces, si dividen el total en minutos por la cantidad de pregunta se tendrán lo siguiente:

Comprensión lectora: 150 minutos/65 preguntas = 2,3 minutos aproximados

Matemática: 140 minutos/65 preguntas= 2,1 minutos aproximados

Ciencias: 160 minutos/80 preguntas= 2 minutos

Historia: 150 minutos/80 preguntas= 1,8 minutos aproximados

Cabe destacar que las pruebas tienen estructuras definidas, el contenido se organiza siempre de la misma forma, existiendo una cantidad de preguntas aproximada por cada eje temático y el porcentaje en el que se abordará cada uno, se puede calcular. Esto ayuda a tener una visión general de la prueba y da una idea de cómo comenzar a responder.

Por ejemplo, en Matemática, Ciencias e Historia se entregan los nombres de los ejes temáticos, inmediatamente con esta información sabrán qué contenido quieren comenzar a responder y en cuál se sienten más preparados.

En Comprensión Lectora, en cada texto hay preguntas que se enfocan en comprensión y vocabulario, las dos grandes dimensiones de esta prueba. Pero si su fuerte está en vocabulario, sabrán que tendrás 13 preguntas para responder.

Por su parte, en Matemáticas, el eje más grande es el de Álgebra y funciones que abarca 24 preguntas de las 65. Entonces, estos análisis son importantes de realizar antes de ir a dar la prueba, ya que así el alumno se sentirá más seguro.

Pese a ello, al momento de rendir la PTU, aclaran, no necesariamente es lo que ocurrirá, ya que el alumno podría encontrarse de que en algunas se demoran mucho menos y en otras mucho más. “Es fundamental entender lo que se está preguntando, por lo que mejorar el análisis crítico lector promueve una mejor comprensión transversal a todas las pruebas”, explican desde Puntajenacional.cl.

Como estrategia, entonces, lo importante es “no quedarse mucho tiempo en una pregunta, seguir avanzando con el resto y marcar las que se responderán después”. Y, como consejo, “no sentirse frustrados al no entender por primera vez la pregunta, ya que se puede volver a leer con calma las veces que sea necesario”.

Una buena táctica además es “diferenciar las que pueden responder, y son más largas de resolver, de las que no saben, para finalmente, darles más tiempo a las que confiamos responderemos bien o con mayor seguridad”.

En el caso específico de la Prueba de Comprensión Lectora, desde Puntajenacional.cl recomiendan, en primer lugar, “leer las preguntas asociadas antes del texto, ya que puede resultar más fácil identificar lo que se solicita, aunque esta técnica no aplica a todos los alumnos, quienes, ante todo, deben seguir sus propias estrategias”.

En segundo lugar, pensar unos segundos en la pregunta e identificar si saben o no resolverla. En tercer lugar, tomar decisiones con las preguntas que no saben resolver o no están seguros, ya que tienen tiempo limitado y pueden avanzar con el resto y retomar las que tomarán más tiempo luego.

Cuarto, si en algún caso el alumno se queda estancado en alguna pregunta, es mejor marcarla y continuar, ya que habrá tiempo para volver a ellas.

¡Éxito!