Durante la tarde de este miércoles, varios usuarios de redes sociales se abocaron a reportar fallas e intermitencias en los servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook, todas aplicaciones de Meta.

Como era de esperarse, todos ellos se trasladaron a Twitter (X), plataforma de Elon Musk, para confirmar sus sospechas y tomárselo con humor.

Por ello no dudaron en bromear sobre la caída de las plataformas usando nada menos que graciosos memes, mismos que seleccionamos en esta nota.

Eso sí, cabe mencionar que esta es la tercera caída de las aplicaciones en menos de un mes.

Cuando se cae #WhatsApp y mi trabajo me lo envían por ese medio… pic.twitter.com/QGGrjJse31

Se cayó #WhatsApp , no importa cuándo veas esto. pic.twitter.com/UdoTLFAM57

Los twitteros entrando a Twitter viendo q #WhatsApp no funciona pic.twitter.com/7nAQvGotS7

Ya vi que el problema es que #WhatsApp no funciona, es por eso que no me contesta … desde hace 3 años pic.twitter.com/265B7zgEug

— Salvador Rivera (@ChavaRRivera) April 3, 2024