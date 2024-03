El youtuber y streamer español, AuronPlay (también conocido como Auron), hizo una particular petición a la comunidad chilena durante una transmisión.

El también comediante se enteró de la ahora común funa chilena: el dejar recetas de cocina en comentarios de redes sociales. Esto en los perfiles de aquellas figuras que no caen bien en el país o que se ganan repudio en masa.

“Hoy me ha dicho Pol que cuando los chilenos os cabreáis, ponéis recetas de cocina. O sea, por ejemplo, estáis cabreados con un streamer, entonces, le llenáis todo su Instagram de recetas de cómo hacer una torrija (tostada francesa)”, expresó el español durante un video.

AuronPlay es la nueva víctima de la “funa chilena”

“Es una costumbre chilena, ¿no? Cuando alguien os cae mal le llenáis todo de recetas de cocina. Me parece increíble, la verdad. Me lo ha dicho Pol hoy y no entendía. Funaron a Maroon 5 y estuvieron un año llenándole de recetas (risas). Se me hace gracioso”, opinó Auron.

“Igual cuando ha pasado tiempo, toca los huevos (sic), pero a mí, a simple de esto, me hace gracia, la verdad. Me parece bueno (risas). Está bien, no sé, me parece divertido incluso”, continuó el youtuber.

“Al de Maroon 5 igual no le gustó, pero tener a un millón de chilenos poniéndole recetas de comida… Hasta desactivó los comentarios. Claro, pero es que él tampoco entendía qué le estaban diciendo (risas)”, prosiguió relatando el streamer.

“En mi próxima foto, por favor, espero que algún chileno me ponga alguna receta de cocina“… Y no fue sólo una, pues las fotos de AuronPlay en redes ya se llenaron de chilenos dejando sus mejores platillos. ¿Se arrepentirá de haber hecho tal petición?

“Cómo hacer salmuera”, “¿Qué micro va para Talcahuano desde Collao?”, “Invocaste un poder que no puedes dominar”, “¿Cómo hacer carbonada?”, “Cómo hacer curanto al hoyo”, “Porotos granados, el plato estrella de la época de verano”, son tan sólo algunos de los comentarios presentes, ahora, en sus fotos de Instagram.