Natalia Valdebenito fue la primera invitada al programa “Todo va a estar bien” de Viax, en el cual habló de variados temas referidos a comedia y vida más personal. En este sentido, la humorista confesó que hay una posibilidad real de incorporar un chiste sobre Sebastián Piñera en sus rutinas.

Todo partió cuando Eduardo de la Iglesia, presentador del programa, le preguntó: “¿Hay algun tema del cual no puedas hablar?”.

Ante esto, Valdebenito expuso: “Para que no me traiga ningún problema, de Piñera, es de lo único que no puedo hablar (…) Aquí puedo hablar de lo que sea, y si me voy arrepintiendo te lo puedo decir”.

Tras eso, la triunfadora de Viña 2016 lanzó una reflexión en torno al tema, asegurando que prefería “esperar un tiempo”.

Natalia Valdebenito y posible chiste sobre Piñera

“Un tema sensible y para la comedia existe un tiempo. Tragedia- más tiempo- comedia, hay que esperar un tiempo para hablar de ciertas cosas”, indicó.

No obstante, sobre el final De la Iglesia realizó una pregunta clave, respecto a si Valdebenito podría llevar algún chiste sobre el exmandatario en alguna rutina.

“Sí, lo tengo listo”, expresó la comediante entre risas, agregando que era “imposible adelantarlo”.

Hay que señalar que, en el mismo espacio, Natalia Valdebenito realizó una crítica al actual gobierno de Gabriel Boric.

“No tengo ninguna relación personal con él ni con nadie del gobierno”, detalló.